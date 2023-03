Alle 15 Sampdoria-Salernitana, ultima spiaggia per i liguri. Segui la cronaca testuale

Partita fondamentale allo stadio Ferraris di Genova tra i doriani e la Salernitana. La Samp sempre a caccia di punti salvezza , i campani desiderosi di risalire la classifica e abbandonare definitivamente la zona calda. Gli uomini di Sousa si sono imposti nelle ultime due gare nel massimo campionato contro la formazione di Stanković e per la prima volta possono vincere tre incontri consecutivi nella competizione contro una singola avversaria.

Ed è proprio Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, a dichiarare che non sarà facile: "Nella partita di oggi ci saranno momenti che potranno condizionare il risultato, dobbiamo fare in modo tale che siano favorevoli a noi. Dobbiamo avere la stessa volontà, determinazione e istinto di sopravvivenza che hanno avuto loro fino ad oggi. La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Tutte le partite per noi devono essere importanti, dobbiamo concentrarci sui nostri compiti collettivi e individuali. Credo che ci avviciniamo a vincere le partite quando siamo più vicini alla nostra identità. Stiamo cercando di acquisire una mentalità forte a prescindere dall'avversario che affrontiamo, per provare a vincere sempre".

Per continuare a sperare nella salvezza, i padroni di casa contro la Salernitana non possono sbagliare. Una vittoria sarebbe una buona partenza per una possibile rincorsa che, ad oggi, appare inverosimile. Per i blucerchiati, alle prese con una situazione societaria complicatissima , sarebbe davvero difficile digerire l'ennesima sconfitta. Il tecnico della Samp, Dejan Stankovic, continua a crederci: “Ci servono i punti per risalire la classifica, ci serve una prestazione da Sampdoria. Sappiamo che troveremo un avversario rinvigorito dal successo sul Monza ma, di fronte ai nostri tifosi che ci sostengono in ogni situazione, dobbiamo giocare senza paura, soprattutto senza paura di sbagliare. Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l'aspetto fisico, Abbiamo tenuto testa ad una squadra che nell'anticipo di questo turno ha battuto il Napoli e questo aspetto ci deve dare ancora maggior forza e consapevolezza nei nostri mezzi, nonostante la situazione di emergenza che si ripresenta questa volta in attacco”.

Probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Pirola, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Mazzocchi; Kastanos, Dia; Piatek.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Sabiri; Jesè, Lammers.