Sassuolo-Cremonese ora in campo. Sfida salvezza tra squadre galvanizzate: segui la cronaca testuale

La Cremonese si presenta a Reggio Emilia forte della sua storica vittoria contro la Roma . Anche i padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria contro il Lecce.

Solo che la prima si trova in penultima posizione in classifica, mentre i neroverdi hanno confermato il buon momento della squadra, allontanandosi un po' dalla zona calda e avvicinandosi al gruppo che insegue la zona Europa. Il Sassuolo si presenta senza Berardi, squalificato, e Toljan, infortunato, mentre rientra Laurienté dopo aver scontato un turno di squalifica. In casa Cremonese bisogna fare i conti con squalifiche e infortuni: Alex Ferrari è squalificato e Aiwu non ci sarà a causa di un problema muscolare. Per il resto Ballardini potrebbe riconfermare la formazione che ha battuto la Roma.

Così Davide Ballardini, tecnico grigiorosso, in conferenza stampa alla vigilia della gara: “Per quanto riguarda le condizioni della squadra, non ci sarà Aiwu che ha una piccola lesione muscolare, oltre a Ferrari squalificato: gli altri sono tutti a disposizione. Rispetto alla vittoria ottenuta ci ha dato sicuramente la consapevolezza che possiamo competere, abbiamo le qualità per competere, ed è una consapevolezza arrivata proprio dalla prestazione contro la Roma e dal conseguente risultato”. E aggiunge: “Il Sassuolo è da tanti anni che gioca assieme; stiamo parlando di una società forte, ambiziosa che sa far crescere giocatori molto interessanti, giovani, funzionali alla loro idea di gioco. Andremo ad affrontare una squadra che ha queste caratteristiche, e noi dovremo essere altrettanto bravi come squadra, molto attenti. Il Sassuolo ha molta personalità: giocano e sono molto bravi nel fraseggio. La stessa bravura dovremo averla anche noi sia nel gioco sia nella fase difensiva”.

Qui Sassuolo

Alessio Dionisi, mister dei neroverdi, ammette alla vigilia dell'incontro: “Non c'è un momento peggiore per affrontare la Cremonese”. Seppur la vittoria contro il Lecce ha confermato il buon momento della squadra , nessuno dimentica che questa è una partita importante per entrambe: "Dobbiamo avere le nostre ambizioni e tirarle fuori. La vittoria sulla Roma ha solo confermato che sono più che vivi. Con Ballardini hanno cambiato identità, sistema e idea di gioco, merito loro e demerito di chi credeva non fosse così, stanno giocando per ottenere un risultato e una salvezza che magari ora sembra insperata ma combattono sempre, sono in semifinale di Coppa Italia e le ultime due partite giocate contro Torino e Roma hanno fatto bene. Per affrontarli non c'era momento peggiore, ma anche per la Cremonese non sarà semplice affrontare il Sassuolo ora".

Le probabili formazioni

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke;

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté;



Arbitro: FOURNEAU Assitenti: TEGONI – FONTANI IV uomo: MINELLI VAR: MARINI AVAR: MUTO.