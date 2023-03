Alle 12.30 Sampdoria-Hellas Verona, scontro diretto per la salvezza

Sampdoria-Verona, ovvero l'ultima e la terz'ultima in classifica. Decisamente una battaglia da giocare sul campo per guadagnare punti a allontanarsi dalla zona retrocessione. Solo sette punti di distacco, pochi gol fatti finora, e ancora tanti avversari ancora da dover affrontare.

Assenti tra i gialloblù: Verdi che accusa "una lesione di basso grado del retto femorale sinistro", oltre a Hien e Ngonge. Forse solo Ceccherini convocabile in ultima ratio. In casa Samp, il tecnico Dejan Stankovic, potrebbe affidarsi alla coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Jesé Rodriguez, con Djuricic a supporto. Murillo e De Luca sono ancora infortunati. Intanto, Emil Audero, annuncia sui social che la sua stagione termina qui, sarà necessaria una operazione per intervenire sulla spalla destra a causa della lussazione occorsa lo scorso 9 marzo in allenamento.

Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, alla vigilia del match: "Giocheremo contro una squadra che, nelle ultime due partite in casa, ha pareggiato contro Inter e Salernitana. Inoltre, sotto di due reti, ha raggiunto temporaneamente la Juventus nel match della scorsa settimana. La Sampdoria è in salute, è aggressiva e ha giocatori forti. Il campo di Genova poi lo conosciamo tutti, ed è un aspetto importante. Ci aspetta una gara difficile sotto tanti punti di vista, andrà affrontata con grande forza e determinazione. Dovremo essere reattivi sulle seconde palle e nel recuperare il pallone sui lanci. Sarà fondamentale l’approccio ed entrare in campo con l’atteggiamento giusto, perché si prevedono 95’ di grande intensità e battaglia”.

Dejan Stankovic, mister dei blucerchiati, alla vigilia del match, sprona i suoi, è un'occasione troppo importante, servono questi tre punti, per riaccendere le speranze: "È una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi che hanno fatto un campionato da 10 e lode. Anche a Torino siamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo per colpe nostre, ma non voglio perdere energie e lucidità sulle cose che non posso cambiare, è il momento di pensare solo a noi".

Probabile formazione Sampdoria con 3-4-1-2: Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Jesè Rodriguez.

Probabile formazione Verona con un 3-4-2-1: Montipò; Coppola, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Gaich.