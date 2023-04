Bologna-Udinese 3-0, i felsinei si aggiudicano lo scontro diretto e tre punti preziosi

Alla vigilia

Stadio Dall'Ara quasi al completo, con circa 1500 tifosi friulani, per una partita decisiva per entrambe le squadre, a questo punto del campionato. In tribuna dovrebbe sedere anche Joey Saputo, il patron canadese del Bologna. Thiago Motta, tecnico della squadra, nelle prossime settimane dovrà decidere se continuare a sedere sulla panchina dei bolognesi e continuare con il percorso iniziato quest'anno con i rossoblù.

Il Bologna ricomincia, dopo l'ottima rimonta contro la Salernitana, quando si è portato a casa un pareggio inaspettato e un punto prezioso. Posizionato in centro classifica, a 37 punti, mentre l'avversaria si trova a un solo punto di distacco, a 38 punti. Thiago Motta, allenatore dei rossoblù, continua ad essere molto soddisfatto dei suoi ragazzi, e sa che per continuare a sognare l'Europa devono assolutamente conquistare questi tre punti. In pratica è uno scontro diretto, vista la situazione ancora incerta sulla penalizzazione della Juve. Dopo un mese di fermo causa problemi al ginocchio, torna disponibile l'argentino Dominguez. Il mister, alla vigilia del match: "Hanno grande forza fisica, velocità e intensità, noi abbiamo altre caratteristiche, con il nostro possesso palla possiamo fare una grande partita". Unici assenti Arnautovic e Cambiaso.

L'Udinese arriva dalla straordinaria vittoria contro il Milan, con i tre punti che gli hanno permesso di superare proprio il Bologna in classifica. Intanto, dopo la partita della Nazionale, Andrea Sottil, tecnico dei friulani, si trova a dover gestire un paio di patate bollenti. La prima riguarda il baby-talento Simone Pafundi. Sottil ha una grande stima del giovane, appena 17enne, ma la convocazione di Mancini ha sicuramente fatto scattare nel calciatore la maggiore consapevolezza di volere qualcosa di più nel club friulano. La seconda riguarda la difesa da organizzare: Perez e Becao sono squalificati, Masina e Bijol non sono in ottime condizioni. Sottil, in conferenza stampa, alla vigilia della gara: “L'importante è andare in campo consapevoli di poter fare male a tutti e consapevoli delle nostre forze. Vogliamo continuare assolutamente questo momento positivo. Il Bologna è una squadra scorbutica, di qualità. Dobbiamo fare una partita molto intelligente tatticamente ed ordinata. Mi aspetto una gara combattuta con due squadre che giocano a calcio. È una squadra che difende compatta. È inoltre una squadra manovriera che gioca a palla bassa. Anche nell'uno contro uno sono pericolosi. L'abbiamo preparata come secondo me doveva essere preparata”.