Alle 15 il derby lombardo Cremonese-Atalanta, segui la cronaca testuale su Rainews.it

Nel derby odierno, il fanalino di coda in classifica ospita la Dea in cerca di conferme per rimanere agganciati al sogno europeo. Squadre motivate ad ottenere tre punti preziosi.

L'Atalanta arriva in trasferta, in casa della Cremonese, forte del successo ritrovato contro l'Empoli. Una vittoria a lungo cercata pur di non perdere il treno che porta all'Europa, dopo un periodo non certo fortunato. Per la squadra vincere il derby vuol dire ottenere tre punti di vitale importanza per le proprie aspirazioni di Champions. All'andata fu pareggio, con un 1-1. Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ha convocato 20 giocatori. L'olandese Teun Koopmeiners non parteciperà alla trasferta, in quanto non ha recuperato la lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro accusata contro l'Udinese. Assenti anche Djimsiti, Vorlicky e Hateboer. Allo "Zini" obiettivo primario della squadra è confermarsi sempre più in alto in classifica e, soprattutto, con un buon margine di distanza dalle avversarie.

I padroni di casa, ultimi in classifica, hanno un disperato bisogno di questi tre punti per poter continuare a sperare nel campionato. Nonostante i buoni risultati in Coppa Italia, i grigiorossi non riescono a trovare il successo in campionato per allontanarsi da fondo della classifica. Finora hanno vinto una sola partita, il famoso match contro la Roma a fine febbraio, per 2-1. Alla vigilia, Ballardini, tecnico della Cremonese: “Testa solo all’Atalanta, poi penseremo alla Coppa”, e aggiunge ”Intanto, sottolineo che essere arrivati a questo punto in Coppa Italia è un merito. Poi, è vero, davanti a noi troveremo delle partite importanti, dove in palio ci sono punti che contano. Ora l'attenzione va alla partita con l'Atalanta. Affrontiamo una difficoltà alla volta".

Riguardo la possibile formazione in campo: "Non ci saranno Ferrari, Chiriches e Okereke. Questi sono certamente non disponibili. Poi abbiamo il dubbio di Acella, vediamo se riuscirà a recuperare. Non ci possiamo permettere di pensare a mercoledì e alla Coppa Italia. Se solo per un secondo pensassimo alla partita che verrà dopo vuol dire che non avremmo capito niente. Giochiamo contro una squadra con cui è un attimo fare brutta figura se non sei grintoso, rabbioso, attento e aggressivo".

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Hojlund, Zapata. All. Gasperini

Probabile formazione Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini