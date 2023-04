Alle 15 Monza-Lazio. Biancocelesti pronti a tutto per difendere il secondo posto

Il Monza, trascinato dal carisma del suo mister, ospita in casa la Lazio, seconda in classifica, a +2 dall'Inter. Record storico di spettatori all'U Power Stadium per la 100esima partita da quando la proprietà è passata nelle mani di Berlusconi.

I biancocelesti mirano al bottino pieno. Ciro Immobile, il capitano, dovrebbe riprendere il suo posto al centro dell'attacco. Zaccagni e Felipe Anderson a completare il tridente. Assente Marusic per squalifica. Dopo il successo contro la Roma, nel tesissimo derby prima della pausa, la Lazio si trova ad occupare la secondo posizione, con 52 punti, dietro alla capolista. I successi con Napoli e con i giallorossi hanno cambiato la percezione del loro futuro e, per poter blindare definitivamente la Champions, sono consapevoli di dover vincere le prossime sfide, soprattutto con Juve e Inter. Nel frattempo, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si lamenta del tour de force dei calciatori: “Io non critico le Nazionali bensì un calendario folle, ne risente solo la qualità, non è uno sport ma un business e non è escluso che possa finire in 10 anni perché ci sono spettacoli più interessanti. Per ogni partita delle Nazionali ci sono 5-6 assenti per infortunio”. E spinge i suoi a concentrarsi: "Andiamo in un campo dove hanno perso Inter e Juventus, contro una squadra che sta mettendo su numeri importanti, basti pensare che in pochi mesi è passata dal 18esimo al quarto posto nel possesso palla".

Il Monza, al centro classifica, arriva dall'occasione persa nel derby lombardo contro la Cremonese. Intanto, la squadra si gloria del gol fatto da Matteo Pessina in Nazionale, che ha regalato il 2-0 contro Malta, in attesa di affrontare la corazzata Lazio. Eppure la squadra continua a sperare nella rincorsa in classifica e, soprattutto, in Europa, posizionata a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, dovrà fare a meno di Izzo e Pessina, entrambi squalificati. Palladino, alla vigilia del match: "Non abbiamo ancora tagliato il traguardo e la salvezza, dobbiamo ancora guadagnarcela. Il nostro focus è quello, così come il percorso di crescita della squadra. Il prossimo anno ripartirà da quanto faremo in queste ultime partite. Non sarà semplice, perchè da qui alla fine incontreremo 9 squadre che ci stanno davanti in classifica. Ma questi ultimi due mesi saranno fondamentali per noi".