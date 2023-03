L'arbitro Serra parla di malinteso a bordo campo: "Non ho offeso Mourinho"

Era il 28 febbraio quando una furiosa lite a bordo campo, durante Cremonese-Roma, aveva portato alla squalifica per due turni per il mister della Roma, José Mourinho. Punizione poi sospesa . Ora un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda. Il quarto uomo, Marco Serra, con il quale il fumantino Mou se l'era presa, ha parlato nella trasmissione Le Iene raccontando che si sarebbe trattato di un clamoroso equivoco.

Non avrebbe detto "casa", ma "area". Quel che tutti hanno interpretato da un labiale come "ti prendono tutti per il culo", sarebbe stato in realtà "ti stai mettendo lo stadio contro". Era dunque un commento tecnico, una reprimenda propria delle sue funzioni in quel momento.



"Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho", dice Serra. Filippo Roma, l'inviato del programma, si rivolge nel suo servizio ad un esperto della lettura del labiale non udente che però "smentisce" l'arbitro: “Serra è di spalle e non si capisce cosa dice ma Mourinho risponde: ”Ma io parlo con loro", e si riferisce dunque ai calciatori della Roma in campo. Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho “Ti prendono tutti per il culo..."vai casa, vai a casa". Mourinho, nel frattempo, gli sta rispondendo a sua volta: 'Vai a casa?'. Serra gli parla di nuovo ma è di spalle, allora Mourinho, sconcertato, gli risponde “Ma sei fuori?”. A questo punto Mourinho dice a Serra: "Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto? Educazione con me? Parli tu di educazione con me?'".