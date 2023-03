La squalifica di Mourinho, la Corte sportiva d'appello: "Disse a Serra 'non sei un uomo'"

Frasi "gravemente allusive" pronunciate da José Mourinho all'indirizzo del quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra, quali "sei un bugiardo" e "non sei un uomo"; epiteti rivolti dallo “Special One” dopo essersi presentato negli spogliatoi degli arbitri. La Corte sportiva d'appello motiva il respingimento del ricorso della Roma dopo le due giornate di squalifica comminate a Mourinho, a seguito dell'espulsione durante Cremonese-Roma - e che costringeranno il tecnico portoghese a vedere anche il derby dalla tribuna.

"Sia in ragione di quanto dichiarato dagli ufficiali di gara, sia in virtù degli elementi a disposizione dell'istruttoria svolta dalla Procura federale, che non offre evidenze certe per ribaltare, segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho, la decisione del giudice - si legge nella nota - non può in alcun modo revocarsi".

Poi ancora: "La Corte ha inteso interrogare l'arbitro, gli assistenti e il IV ufficiale sia in merito a quanto accaduto sul terreno di gioco, sia in riferimento agli eventi del post partita e questi ultimi hanno confermato in maniera decisa e circostanziata tutti gli avvenimenti indicati nel referto".