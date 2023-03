L'espulsione di Mourinho a Cremona, la Procura Figc apre un'inchiesta

“E' successo qualcosa di grave” aveva puntato il dito ieri, José Mourinho, dopo l'espulsione durante la sfida tra Cremonese e Roma, poi persa dai giallorossi . Sul tavolo, la discussione del tecnico portoghese con il quarto uomo, Marco Serra, durante la quale sarebbero volate parole grosse. Un confronto che ha indotto l'arbitro, Marco Piccinini, ad esibire il rosso all'allenatore della Roma.

Oggi la procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto dopo le dichiarazioni dello “Special One”. Sia Mourinho che Serra saranno ascoltati a breve.

"C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo - aveva evidenziato l'allenatore -. Bisogna capire se dal punto divista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino, e domenica - aveva concluso Mourinho - giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina".

Sul web intanto sta diventando virale un video del battibecco a bordo campo tra i due, in cui il labiale del quarto uomo sembrerebbe dire al tecnico portoghese: "Fatti i c…i tuoi". Un "vai a casa" viene ripetuto due volte, mentre dalle riprese di spalle sempre il quarto uomo sembrerebbe anche dire un "ti prendono tutti per ilc.." con un gesto del dito che allude al pubblico di Cremona.