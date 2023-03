Alle 20.45 Fiorentina-Milan, è duello tra squadre in forma

Fiorentina e Milan si godono il buon momento, bussola orientata dunque verso l'obiettivo continuità. Per i gigliati di Vincenzo Italiano un pareggio (o ancor più una vittoria) significherebbe mettere in bacheca il terzo risultato utile consecutivo; il Diavolo punta invece al poker di vittorie di fila.

I rossoneri cercheranno di ripetersi dopo il successo casalingo contro l'Atalanta, lo stesso vale per i viola reduci dall'ottima prova in trasferta contro il Verona.

La Fiorentina dovrebbe posizionarsi in campo con il classico 4-3-3: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa; Amrabat davanti la retroguardia con Bonaventura e Barak in qualità di mezzali, davanti Ikoné e Nico Gonzalez potrebbero agire a supporto del confermato Cabral (protagonista di un gran momento).

Nonostante l'assenza di Leao il Milan dovrebbe cambiare di poco l'assetto tattico: 3-4-1-2 il modulo; con Maignan in porta, Thiaw, Tomori e Kalulu in difesa; Messias, Tonali, Bennacer ed Hernandez a centrocampo; Diaz a supporto del tandem offensivo formato da Rebic e Giroud.