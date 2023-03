Alle 18 contro il Lecce la "pazza Inter" prova a mettere giudizio

Alle 18.00 Inter e Lecce si sfidano allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dopo 1-2 per i nerazzurri dell'andata. Tra il 2004 e oggi le due squadre si sono incontrate 15 volte: l'Inter ha vinto dieci volte, il Lecce due volte, i pareggi sono stati tre. Con 14 partite ancora da giocare, l'Inter è a 18 punti dal Napoli: un divario difficile da colmare. La vittoria della Lazio contro i partenopei rende ancora più rovente la competizione in zona Champions: pareggiando, la squadra di Simone Inzaghi aggancerebbe i biancazzurri e vincendo li supererebbe. Nonostante la vittoria del 22 febbraio contro il Porto per 1-0 in Champions League, la "pazza Inter" in campionato ha avuto un andamento altalenante: la sconfitta per 1-0 a Bologna e il deludente 0-0 con la Sampdoria sono sono parzialmente compensati dalla vittoria per 1-0 nel derby, in teoria la più difficile tra le tre partite in Serie A. Alla vigilia della sfida contro il Lecce l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha ammesso: "Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi attendo una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo". Il tecnico nerazzurro non sottovaluta gli avversari: "Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando. Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla disponibilità che ho sempre avuto da parte di tutti i giocatori: ci sono sempre squalifiche e infortuni e di volta in volta diversi giocatori hanno cambiato ruolo, ho sempre trovato ottime risposte".

Qui Lecce

Se nelle ultime partite la "pazza Inter" è stata incostante e imprevedibile, anche il Lecce è stato pazzerello. Dopo l'egregio 1-1 contro la Roma e l'ottimo 1-2 sul campo dell'Atalanta, i giallorossi hanno perso 0-1 in casa con il Sassuolo. In classifica la squadra di Marco Baroni è quindicesima a 27 punti, otto dal settimo posto, che potrebbe garantire l'accesso alla Conference se a vincere la Coppa Italia fosse una delle prime sei squadre in classifica. La distanza di sicurezza dalla zona retrocessione dovrebbe essere sufficiente, anche se restano ancora 14 partite da giocare. "L'Inter è una squadra forte che, a differenza di quanto possano pensare in molti, non dipende da Lautaro. È un giocatore pazzesco, straordinario, ma la loro è una rosa tutta importante - è il punto di vista del tecnico del Lecce, Marco Baroni -. Sono partite complicate, difficili, ma è all'interno di queste difficoltà che c'è la sfida da parte nostra. Sappiamo di trovare davanti a noi una squadra stramotivata, che sta vivendo un momento importante, e difficilmente le squadre così inciampano due volte di fila. Quando vai in uno stadio così ci devi mettere molto del tuo con gioia, entusiasmo e opportunità". All'andata la vittoria nerazzurra era arrivata al 95esimo con una rete di Dumfries: "In questo genere di gare l'ordinario non basta. All'esordio avevamo tante insicurezze, la squadra era in evoluzione, mancavano giocatori che abbiamo poi trovato nei giorni seguenti. Lo spirito deve essere quello, tolti i primi minuti e il gol iniziale. La nostra è una squadra che vanta valori, equilibrio e compattezza. Sono partite in cui l'avversario cerca di farti perdere l'equilibrio, ma noi dobbiamo restare nella nostra identità".