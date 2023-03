Alle 12.30 la sfida salvezza Spezia-Verona: obbligatorio vincere per restare in Serie A

Alle 12.30 allo stadio Alberto Picco va in scena la sfida diretta per la salvezza tra Spezia e Verona. A quattordici giornate dalla fine le due squadre sono rispettivamente quart'ultima e terz'ultima con tre punti di distacco. Se lo Spezia vince raddoppia il distacco, se perde il Verona lo aggancia in classifica. All'andata era finita 1-2 per lo Spezia, ma finora è l'Hellas ad avere vinto di più negli scontri diretti. Su cinque partite in Serie A tre si sono concluse con la vittoria dei gialloblù, una con quella dei bianconeri e una con un pareggio.

Qui Spezia

Lo Spezia in campionato viene da due pareggi, entrambi per 2-2 contro Udinese ed Empoli, e una sconfitta con la Juventus per 0-2. L'allenatore Leonardo Semplici in conferenza stampa ha spiegato: "Da inizio settimana ci diciamo che è una partita importante, ma il cui risultato non deciderà il nostro futuro. Un risultato positivo ci darebbe slancio, ma ci sarebbero comunque ancora tanti punti in gioco. Bisogna affrontare la gara con rispetto per l'avversario e la giusta tensione. Ci aspetta una sfida importante dal punto di vista caratteriale, dovremo cercare di essere più aggressivi rispetto a quanto siamo stati a Udine e portare più uomini vicino alla porta avversaria. Sto lavorando per far sì che i ragazzi abbiano la libertà di giocare come sanno".

Qui Verona

Il Verona, terz'ultimo a 17 punti, in campionato viene da due sconfitte, 0-3 in casa con la Fiorentina e 1-0 con la Roma, e una vittoria, 1-0 contro la Salernitana. "Stiamo passando un momento non semplice dal punto di vista fisico e tecnico ma anche dal punto di vista nervoso, perché spendiamo tanto in ogni partita - ammette il tecnico Marco Zaffaroni -. Le scelte dipendono sì dall'avversario ma anche dal momento che vivono i vari giocatori: le rotazioni che stiamo attuando sono figlie anche di questo. Contro la Fiorentina abbiamo iniziato la partita subendo qualche azione e poi è arrivato il loro gol. A seguire, per almeno un quarto d'ora, abbiamo creato dei buoni presupposti per pareggiare. Non ci siamo riusciti ma la partita in quel momento era aperta". E aggiunge l'allenatore gialloblù: "Dobbiamo migliorare nelle situazioni come quella che ha portato al raddoppio della Fiorentina, che si poteva evitare. Si può andare in svantaggio e vivere momenti negativi nell'arco d