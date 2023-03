Il Bologna grazie al tifo del Dall'Ara prova a fermare il volo della Lazio verso la Champions

L'ultima a farne le spese è stata l'Inter, che ha sperimentato sulla sua pelle quanto può essere temibile il Bologna quando gioca in casa. La sfida va in scena alle 20.45 ed è il terzo incontro diretto nella stagione in corso. Le due squadre si sono già affrontate entrambe le volte all'Olimpico di Roma, il 14 agosto nell'andata di campionato e il 19 gennaio negli ottavi di Coppa Italia: le due gare sono state vinte dai biancazzurri rispettivamente per 2-1 e 1-0. Quando sono incitati dal tifo del Dall'Ara i rossoblù però scatenano un'energia imprevedibile. Contro la stessa Lazio hanno vinto entrambe le ultime sfide casalinghe: per 3-0 il 3 ottobre 2021 e per 2-0 il 27 febbraio dello stesso anno. Ma agli annali c'è anche un memorabile 6-0 per la Lazio all'Olimpico il 5 maggio 2013.

Qui Bologna

In Serie A il Bologna viene da una sconfitta per 1-0 contro il Torino, dopo avere vinto 1-0 in casa con l'Inter e 2-1 in trasferta con la Sampdoria. In classifica i rossoblù sono a pari merito con la Juventus a 35 punti in settima posizione, che garantirebbe l'accesso alla Conference League qualora una delle prime sei in campionato vincesse la Coppa Italia o un'italiana conquistasse una coppa europea. "La sconfitta con il Torino non può far cambiare tutto - è il commento dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta, alla vigilia della partita -. Bisogna guardare e analizzare tutto con lucidità, è quello che sto facendo. Noi guardiamo al prossimo impegno contro la Lazio. Stiamo lavorando per mettere in campo la migliore squadra possibile. Se gioca Felipe Anderson cambia ovviamente la Lazio. Lui e Immobile sono diversi come giocatori ma di altissimo livello. Uno attacca la profondità, mentre l'altro dà più una mano al gioco. Il primo gol contro l'AZ è stato un bel recupero di Anderson. La Lazio ha giocatori di valore. Noi proveremo a raggiungere il nostro obiettivo".

Qui Lazio

Nonostante la sconfitta di martedì in Conference League contro l'AZ Alkmaar per 1-2, la Lazio sta attraversando un momento molto positivo in campionato grazie alla triplice vittoria contro il Napoli al Maradona (0-1), contro la Sampdoria (1-0) all'Olimpico e contro la Salernitana (0-2) all'Arechi. In campionato i biancazzurri sono terzi con 48 punti e si giocano l'accesso alla Champions League per la prossima stagione. Maurizio Sarri affronta la sfida al Dall'Ara senza lo squalificato Marusic e l'infortunato Immobile, bloccato per la lesione al bicipite femorale sinistro. In attacco sarà quindi schierato Felipe Anderson come centrale, affiancato da Pedro e Zaccagni, mentre Cancellieri e Romero potrebbero subentrare a partita in corso. A centrocampo in regia dovrebbe essere confermato Vecino, l'autore della rete contro il Napoli, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic entrambi nel ruolo di mezzala. Sia Vecino sia Cataldi sono diffidati e rischiano di saltare il derby, ma Sarri non può permettersi di lasciarli in panchina. In difesa Patric sembra dato per favorito rispetto a Casale, che martedì ha riportato una lieve contusione al polpaccio.