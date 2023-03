Assalto alla Conference: alle 15 Empoli-Udinese, corsa per l'Europa tutta aperta per chi vince

Alle 15 allo stadio Carlo Castellani si sfidano Empoli e Udinese, dopo lo 1-1 dell'andata. Su 24 incontri diretti tra il 1993 e oggi ci sono state nove vittorie dell'Udinese, sette dell'Empoli e otto pareggi. In Serie A l'Empoli viene da due sconfitte, 2-1 contro il Monza e 0-2 contro il Napoli, e un pareggio, 1-1 nel derby toscano con la Fiorentina. In classifica è quattordicesimo a 28 punti quando restano da giocare ancora 13 partite. Sette i punti di distacco da Juventus e Bologna in settima posizione, un piazzamento che potrebbe garantire l'accesso alla Conference League, qualora una delle prime sei in campionato vincesse la Coppa Italia o un'italiana conquistasse una delle tre coppe europee. Dieci invece i punti di distacco dal Verona, terz'ultimo e in zona retrocessione. Nella sfida contro i friulani l'allenatore Paolo Zanetti potrebbe puntare su un tridente d'attacco composto da Tommaso Baldanzi, Martin Satriano e Francesco Caputo. Ancora da definire invece la situazione per quanto riguarda Guglielmo Vicario, che nella rifinitura di Monza aveva riportato una forte contusione al costato. Mercoledì il portiere ha saltato l'allenamento con la primavera, ma fortunatamente non ha subito fratture e oggi pomeriggio potrebbe rientrare in formazione.

Qui Udinese

L'Udinese viene da due pareggi, 0-0 con l'Atalanta e 2-2 contro lo Spezia, e una sconfitta, 3-1 con l'Inter. Decimo in classifica a 32 punti, ne ha soli tre di distacco dalla settima posizione e 14 dalla terz'ultima. La corsa per accedere alle coppe europee è ancora aperta, anche se ci vorrà un po' di fortuna per riuscire a superare Juventus e Bologna. Contro l'Empoli i bianconeri si troveranno con un difensore in più. La società ha annunciato di "avere tesserato il calciatore Marvin Zeegelaar. L'olandese ha firmato un contratto fino al termine della stagione sportiva in corso e va a integrare il reparto arretrato a disposizione di mister Andrea Sottil". Quello di Zeegelaar in realtà è un ritorno: "Per lui si tratta della quinta stagione in bianconero, nelle precedenti quattro ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia segnando un gol". La squadra di Sottil si è preparata alla trasferta di Empoli con una sessione di allenamento a porte chiuse. Ehizibue rientra dopo il turno di stop nella giornata precedente. Restano infortunati Ebosse e Deulofeu. Nessuno dei giocatori è squalificato ma quattro sono diffidati: Perez, Pereyra, Walace e Udogie. Lo stesso Pereyra potrebbe essere scelto come esterno destro a centrocampo. Come interni di centrocampo sono dati per favoriti Samardzic e Arslan, mentre Lovric potrebbe partire dalla panchina. In attacco probabile la coppia Success-Beto che si era già vista contro l'Atalanta. Probabile un inserimento del francese Thauvin a gara in corso.