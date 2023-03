Alle 20.45 Spezia-Inter: Inzaghi difende la zona Champions e si prepara per il Porto

Alle 20.45 allo stadio Alberto Picco scendono in campo Spezia e Inter, dopo il 3-0 per la squadra di Simone Inzaghi del 20 agosto scorso. Su cinque scontri diretti disputati da quando i liguri sono in Serie A, i nerazzurri ne hanno vinti quattro e uno è finito in parità. Lo Spezia viene da due pareggi, 0-0 con il Verona e 2-2 contro l'Udinese, e una sconfitta, 0-2 in casa con la Juventus. In classifica gli Aquilotti sono quart'ultimi con tre punti in più del Verona, quando mancano 13 partite alla fine del campionato. I bianconeri hanno quindi bisogno di punti per tenere a distanza l'Hellas che domenica giocherà in casa contro il Monza. Alla vigilia della gara l'allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, si mostra fiducioso: "La prestazione del secondo tempo contro il Verona mi è piaciuta, i ragazzi hanno messo in campo quella mentalità che vorrei trasmettere alla squadra: di volere fare la gara e provare, attraverso il palleggio, a creare occasioni da gol. Con il gruppo in questi pochi giorni abbiamo parlato di questo aspetto in vista della prossima sfida che è contro una grande squadra. Potrei adattare Nikolaou se dovessimo optare per la difesa a quattro, stiamo valutando la soluzione migliore e tra oggi e domani vedrò quali scelte fare. Spero anche che Ampadu e Ekdal riescano a essere della gara, perché hanno avuto qualche strascico rispetto a domenica scorsa. Quindi vedremo su chi riusciremo a contare per poter schierare il migliore undici a nostra disposizione per fare una grande prestazione".

Qui Inter

L'Inter in campionato viene da due vittorie, 2-0 contro il Lecce e 3-1 con l'Udinese, e una sconfitta, 1-0 con il Bologna. La squadra di Inzaghi è seconda in classifica a 50 punti, 15 in meno del Napoli. L'obiettivo stagionale a questo punto è qualificarsi in Champions League, una sfida ancora aperta perché tenendo conto anche di Lazio, Roma, Milan e Atalanta ci sono cinque squadre a distanza di otto punti tra la seconda e la sesta posizione. Martedì poi i nerazzurri giocheranno in trasferta contro il Porto dopo la vittoria per 1-0 all'andata. Nei giorni scorsi è arrivata anche la presa di posizione di Marco Tronchetti Provera, ad e vicepresidente di Pirelli, in difesa di Inzaghi: "Penso abbia dato un buon calcio all'Inter. Le critiche nascono dall'amarezza dell'anno scorso quando la squadra con due partite si è giocata un campionato in cui poteva facilmente arrivare al traguardo. Adesso è tutto più difficile perché le distanze che si sono create con il Napoli tolgono motivazioni ai calciatori. L'Inter ha una squadra forte, Inzaghi si trova sotto pressione ogni domenica. Ieri (domenica, Ndr) è andata bene, spero venga lasciato un po' in pace per poter affrontare il Porto e la Coppa Italia più serenamente. Di certo c'è un eccesso di pressione". E ha aggiunto Tronchetti Provera: "È evidente che ci sia qualcosa da mettere a posto perché la squadra è forte. Ha il centrocampo migliore del campionato, giocatori sia in attacco che in difesa di grandissima qualità, ma questa è la follia dell'Inter".