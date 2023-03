Alle 15 Fiorentina-Lecce, per i salentini è ora di tornare a segnare

La Fiorentina ospita il Lecce nel corso della ventisettesima giornata di Serie A. I viola, al nono incontro in trentuno giorni, puntano alla settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa. I salentini, invece, si presentano alla sfida dopo tre sconfitte consecutive senza aver segnato gol. Due squadre che stanno attraversando un periodo diverso della propria stagione. I padroni di casa sono in un buon momento di forma e cercano di rientrare in corsa per l’Europa. Gli ospiti, invece, vogliono tenersi lontani dalle zone calde. Gli uomini di Italiano sono una delle squadre più in forma del torneo in questo momento avendo conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite, ma dovranno necessariamente dosare le energie dopo l a dispendiosa trasferta di Conference League in casa del Sivasspor . Attenzione quindi al possibile calo di concentrazione contro un Lecce che sebbene sconfitto negli ultimi incontri gode di una certa tranquillità essendo a otto i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

gettyimages Marco Baroni, allenatore

Baroni: “Fiorentina squadra forte, serve un Lecce importante” "La squadra sta bene e dobbiamo fare una partita come è nelle nostre corde". Lo ha detto Marco Baroni, allenatore del Lecce, in conferenza stampa alla vigilia della partita. "Loro stanno andando ai ritmi dello scorso anno, quindi mi aspetto una partita difficile in uno stadio complicato. Noi dobbiamo cercare una prestazione importante, ma sempre e non solo a Firenze", ha proseguito Baroni. "Ci sarà da lavorare, correre, servirà gamba, intensità fisica e mentale. Mi serve gente accesa, devo ancora fare qualche valutazione ma sono tutti pronti. Questo è certo", ha ribadito il mister dei salentini. "Io non mi esalto mai e non mi deprimo mai, sono sereno perché stiamo facendo il campionato che doveva fare il Lecce. Sono sempre concentrato sul lavoro, come tutto il nostro entourage. Nella vita serve sempre equilibrio", ha concluso il tecnico giallorosso.

Ansa Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina