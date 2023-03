Inter-Juventus ora in campo. Le due squadre a caccia di Champions: segui la cronaca testuale

Alle 20.45 Inter e Juventus si sfidano allo stadio Meazza di Milano, dopo che all'andata lo scorso 6 novembre i bianconeri avevano vinto 2-0. Nel corso della precedente stagione le due squadre si sono affrontate quattro volte. In campionato è finita 1-1 all'andata e 0-1 per i nerazzurri al ritorno. Nella finale di Coppa Italia l'Inter ha sconfitto la Vecchia Signora per 2-4. La squadra di Simone Inzaghi aveva inoltre conquistato la precedente edizione della Supercoppa Italiana proprio contro quella di Massimiliano Allegri per 2-1 ai tempi supplementari. E quasi per un gioco della sorte, le due squadre torneranno ad affrontarsi nelle semifinali di Coppa Italia il 4 e 26 aprile.

Qui Inter

Negli ottavi di Champions l'Inter viene dal successo contro il Porto, eliminato vincendo 1-0 all'andata e pareggiando 0-0 al ritorno. Mentre in campionato ha registrato due sconfitte, 2-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Bologna, e una vittoria, 2-0 con il Lecce. “Si sfidano due squadre che stanno bene, ci saranno corsa, aggressività e determinazione come avviene in certe gare - prevede Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter -. Consideriamo la Juventus una grandissima squadra, completa e con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l'abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di Coppa Italia. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà di più”.

E aggiunge: "Questo gruppo in 18 mesi ha fatto cose molto buone e sono molto soddisfatto, ma al di là dei personalismi dobbiamo ragionare solo in funzione dell'Inter e dei tifosi che sono la base. Sappiamo che abbiamo fatto bene in Champions e che in campionato dovevamo fare di più. Questo è il calcio e dobbiamo essere tutti bravi, a partire da me, ad andare oltre. Da allenatore l'unico mio pensiero è la Juventus". Quindi sulle possibili conseguenze del ricorso della società bianconera contro la penalizzazione da 15 punti: "Io guardo la classifica adesso, poi ci sono organi preposti che stanno lavorando e vicende giudiziarie ancora in corso. Quello che accadrà lo vedremo, speriamo avvenga presto perché tutte le squadre hanno bisogno di chiarezza".

Qui Juventus

Anche la Juventus attraversa una fase positiva nelle coppe: in Europa League ha superato gli ottavi contro il Friburgo grazie all'1-0 dell'andata e allo 0-2 del ritorno. In campionato viene da due vittorie, entrambe per 4-2 contro Sampdoria e Torino, e una sconfitta, 1-0 con la Roma. Ai bianconeri basterebbe un pareggio per essere da soli al settimo posto: sono infatti a 38 punti a parimerito con l'Udinese, che però ha già giocato ieri. Per Massimiliano Allegri, tecnico della Vecchia Signora, esiste "ancora un ostacolo prima della sosta. La Juventus avrà di fronte a sé il derby d'Italia. L'Inter è forte e giocheremo davanti a 70mila persone, sarà una partita bella e affascinante, e noi dovremo essere molto bravi per cercare di fare un buon risultato. Abbiamo fatto 53 punti, più di tutte le altre, perché siamo a +3 sull'Inter, +4 sulla Lazio, +5 sul Milan e +6 sulla Roma".

Il club è sempre in attesa di capire cosa succederà riguardo la penalizzazione di 15 punti. Tra un mese, il 19 aprile prossimo, dovrebbe uscire il verdetto dal Collegio di Garanzia: “Vedremo quello che succederà, ma noi continueremo a pensare solo al campo perché ad aprile avremo tante belle partite e avremo l'obiettivo di arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League e stare tra le prime quattro in campionato”, sottolinea mister Allegri.