Salernitana-Bologna ora in campo: segui la cronaca testuale

Le dichiarazioni di Paulo Sousa alla vigilia

“Questa settimana abbiamo dovuto lavorare con intensità minore perché la squadra aveva bisogno di recuperare dopo tre settimane di grossi carichi di lavoro.

Arriviamo alla gara di domani con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza.

Il Bologna è una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto intensa. Abbiamo lavorato per sfruttare gli spazi che avremo e per mettere in difficoltà i nostri avversari cercando di farli abbassare per creare opportunità.

La nostra idea è quella di far arrivare i nostri giocatori alla partita di domani freschi sia di gambe che di testa. Stiamo raggiungendo sempre di più un’identità precisa. Sarà una partita in cui il nostro avversario ci metterà in difficoltà tatticamente e i nostri tifosi dovranno spingerci verso la vittoria. Siamo noi che dobbiamo guidare i nostri tifosi, loro sono l’anima della nostra squadra e lavoriamo per farli sentire orgogliosi e rappresentati in campo. L’Arechi deve essere la nostra forza, dobbiamo essere sempre più uniti nella nostra strada verso la salvezza. Voglio una squadra che abbia coraggio ed ambizione per vincere le partite in casa e fuori”