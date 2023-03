Alle 15 il Torino ospita la locomotiva Napoli e spera nel miracolo per un posto in Europa

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Ivan Juric affronterà il Napoli di Luciano Spalletti per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A 2022/2023

Partenopei che affrontano Sanabria e compagni col morale altissimo, non solo per il rendimento super in campionato ma anche per la storica qualificazione ai quarti della Champions League ottenuta a discapito dell'Eintracht Francoforte.

Entrambe le squadre stanno avendo buon rendimento e risultati: i granata sono reduci dal successo di Lecce , gli azzurri dal 2-0 rifilato all'Atalanta che ha fatto dimenticare il ko del turno precedente con la Lazio e consolidato la leadership della squadra di Luciano Spalletti.

Al Torino per continuare a sperare in un posto in Europa Serve però un’impresa eccezionale: battere la squadra che Juric ha definito “la più forte da quando io sono in Italia