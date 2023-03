Alle 20.45 l'Udinese prova ad affondare la "corazzata Milan". Pioli punta su Leao, Bennacer e Tonali

Alle 20.45 Udinese e Milan si affrontano alla Dacia Arena di Udine dopo il 4-2 per i rossoneri del 13 agosto scorso. Nelle ultime dieci gare dirette ci sono state quattro vittorie del Milan, una dell'Udinese e cinque pareggi. L'Udinese viene da una vittoria e due pareggi ed è a 35 punti, uno in meno del Sassuolo e uno in più del Monza. La corsa per le coppe europee è ancora aperta perché ci sono sette squadre con pochissimi punti di distanza: Juventus, Torino, Bologna, Sassuolo, Udinese, Fiorentina e Monza. “Il Milan è e rimane una corazzata, una squadra che fa una forza dell’organizzazione e dell’individualità - ha detto l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia della partita -. Hanno giocatori che in qualunque momento possono tirare fuori la giocata dal cilindro, contando anche quelli che possono entrare a partita in corso. Zlatan Ibrahimovic è uno di questi. Detto questo, noi abbiamo la determinazione e la voglia di fare la nostra gara, sono ripetitivo ma è un concetto importante. Non dobbiamo guardare gli altri giocare ma affrontare la sfida con coraggio, con la giusta e sana spregiudicatezza ed essere concentrati al massimo, con e senza il possesso della palla. Anche noi abbiamo giocatori e un’idea di calcio che ci hanno dato tanto quest’anno. Per questo sono convinto che l’Udinese si giocherà la gara dall’inizio alla fine”.

Qui Milan

Il Milan ha appena superato gli ottavi di Champions League contro il Tottenham grazie alla vittoria per 1-0 dell'andata e al pareggio 0-0 del ritorno. In Serie A viene da un pareggio, 1-1 con la Salernitana, una sconfitta, 2-1 contro la Fiorentina, e una vittoria, 2-0 con l'Atalanta. In classifica ha 48 punti ed è quarto dietro a Napoli, Inter e Lazio. L'allenatore Stefano Pioli ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Ibra sta bene, la vive insieme ai propri compagni. Sa benissimo che non era nelle condizioni di giocare al momento di fare le liste per la Champions. Le vuole giocare tutte, le vuole vincere tutte. Sta bene ed è pronto per giocare". E sui titolari di stasera Pioli rivela: "Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi. Leao si sta allenando bene, è sereno e determinato nel dare il giusto apporto alla squadra. Leao rimane un riferimento della fase offensiva. Anche se non fa gol apre le difese avversarie. È molto motivato e determinato, sta bene. Fin quando vedrò che la squadra sta bene mentalmente e fisicamente, metterò in campo la formazione migliore. Non stiamo giocando con un difensore in più, perché contro alcune squadre anche con il 4-2-3-1 facevamo la difesa a 3. Il nostro obiettivo in attacco è essere il più imprevedibili che possiamo. Torneremo a difendere a quattro quando ci saranno avversari più adatti per la difesa a quattro. Ma queste sono cose vostre, conta giocare bene". E su Tonali, Pioli ha aggiunto: "Ha già riposato contro la Salernitana, giocando solo pochi minuti. Tonali sta bene, Bennacer sta meglio e sta mettendo minuti importanti nelle gambe. All'inizio ha avuto qualche problema fisico, poi ci sono state alcune mie scelte".