Alle 18 Inter e Fiorentina si giocano tutto. Inizia il tour de force: 9 partite in un mese

Alle 18 allo stadio San Siro di Milano si affrontano Inter-Fiorentina nella partita valida per la 28esima giornata di Serie A. All'andata il 22 ottobre scorso l'Inter aveva vinto 3-4 in una folle gara in cui, dopo il 2-0 siglato da Barella e Lautaro Martinez, i viola avevano rimontato per ben due volte, ma al quinto di recupero del secondo tempo era arrivata la doccia gelata con il 3-4 finale siglato da Henrikh Mkhitaryan. Negli ultimi dieci scontri diretti in serie A tra le due formazioni si sono registrate cinque vittorie dell'Inter e cinque pareggi, mentre la Fiorentina non ha mai vinto. L'ultimo successo dei toscani è stato il 5-4 del 22 aprile 2017.

Qui Inter

L'Inter, al terzo posto con 50 punti, deve lottare per difendere la zona Champions: la Roma, al quinto posto, ha solo tre punti in meno. I nerazzurri vengono dalla qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Porto grazie all'andata vinta per 1-0 e al pareggio per 0-0 del ritorno. Mentre in Serie A hanno perso le ultime due sfide, 0-1 contro la Juventus e 2-1 con lo Spezia. Nella partita contro i viola Simone Inzaghi ritrova un Romelu Lukaku al cento per cento del suo rendimento, ma dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, bloccato da una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Una mancanza importante in vista della prima di nove gare nei prossimi 30 giorni in cui i nerazzurri si giocheranno i quarti di finale di Champions League contro il Benfica, le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e cinque turni decisivi per la classifica finale in campionato. Intanto però Lukaku è tornato in splendida forma, come documentano le sue quattro reti con la maglia del Belgio contro Svezia e Germania. "La Nord ti sta aspettando", ha scritto la curva nerazzurra sui social network.

Qui Fiorentina

Sabato sera è l'inizio di un tour de force di nove partite in un mese anche per i viola che sono noni a 37 punti, quattro in meno della Juventus al settimo posto, un piazzamento che potrebbe dare accesso alla Conference League. Ma solo a determinate condizioni, cioè se a vincere la Coppa Italia dovrebbe essere una delle prime sei in campionato, oppure una delle italiane dovesse vincere una coppa europea. La squadra di Italiano ha superato i turchi del Sivasspor negli ottavi di finale di Conference League vincendo rispettivamente 1-0 e 1-4. Oltre a essere ancora in corsa nelle semifinali di Coppa Italia (mercoledì 5 aprile la gara di andata contro la Cremonese), la Fiorentina ha vinto le ultime due partite in campionato, 1-0 contro il Lecce e 0-2 proprio contro la Cremonese. Ancora in forse contro l'Inter la presenza in campo dal primo minuto di Luka Jovic, che nei giorni scorsi si è sottoposto ad allenamenti individuali a causa di un'infenzione virale. Seduta personalizzata anche per Milenkovic, Barak e Terzic, con i primi due che nei giorni scorsi sono stati impegnati rispettivamente con Serbia e Repubblica Ceca e il terzo ancora convalescente in seguito a problemi muscolari.