Alle 20.45 Verona-Juventus. Allegri: "Obiettivo è secondo posto sul campo"

Alle 20.45 Juventus ed Hellas Verona in campo all'Allianz Stadium di Torino per disputarsi la 28esima giornata di Serie A. All'andata era finita 0-1 per i bianconeri. Su 84 competizioni ufficiali tra le due squadre la Juventus ha vinto 49 volte, il Verona 15 e per 20 volte le due squadre hanno pareggiato. L'ultima vittoria dell'Hellas è stata il 30 ottobre 2021, quando ha superato la Vecchia Signora per 2-1. Memorabile il 6-1 per la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia del 15 gennaio 2015.

Qui Juventus

La squadra di Massimiliano Allegri è settima a 41 punti. Per avere la certezza di qualificarsi in Conference League deve superare l'Atalanta, sesta a 45 punti. Ma i bianconeri sono ancora in lizza anche in Europa League, dove hanno superato il Friburgo vincendo 1-0 all'andata e 0-2 al ritorno negli ottavi di finale. Inoltre sono in corsa in Coppa Italia, dove martedì affronteranno l'Inter nella gara di andata delle semifinali. In campionato la Vecchia Signora viene da due vittorie, 0-1 al Meazza contro l'Inter e 4-2 con la Sampdoria. Contro il Verona sarà disponibile anche Filip Kostic, su cui era rimasto un punto interrogativo dopo l'infortunio nelle qualificazioni degli Europei con la Serbia. I medici bianconeri hanno escluso però che abbia riportato complicazioni.

Qui Verona

La squadra di Marco Zaffaroni è terz'ultima a 19 punti, solo cinque in meno dello Spezia al quart'ultimo posto. La corsa per la salvezza è ancora aperta, anche se la partita all'Allianz Stadium contro una Juventus in ottima forma non sarà certo delle più facili. La sconfitta per 3-1 nello scontro diretto con la Sampdoria tra l'altro ha complicato tutto. E nelle altre tre partite giocate di recente i gialloblù vengono da una sconfitta, 0-3 con la Fiorentina, e due pareggi, 0-0 contro lo Spezia e 1-1 con il Monza. Nella sfida contro la squadra di Allegri non giocherà il difensore Coppola, squalificato. Improbabile anche che Djuric e Lazovic possano entrare in campo fin dal primo minuto, viste le loro condizioni fisiche. Dovrebbero essere disponibili Hien e Ngonge, mentre Verdi, che ha già saltato la partita contro la Sampdoria, non dovrebbe essere ancora nelle condizioni fisiche ottimali.