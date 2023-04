Alle 18 Roma-Sampdoria, i giallorossi tra silenzi e Champions. Segui la cronaca testuale

Alle 18 allo stadio Olimpico va in scena Roma-Sampdoria. All'andata era finita 0-1 per i giallorossi. Su 146 partite ufficiali giocate finora, la Roma ha vinto 60 volte, la Sampdoria 47 e i pareggi sono stati 39. I due risultati più netti nella storia sono stati il 6-1 per la Roma del 1960 e il 5-0 sempre per la Magica del 1951.

Qui Roma

La squadra di José Mourinho ha superato gli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad vincendo 2-0 all'andata e pareggiando 0-0 al ritorno. In campionato però i giallorossi vengono da due sconfitte, l'1-0 nel derby contro la Lazio e il 3-4 in casa contro il Sassuolo. In classifica la Roma è quinta a 47 punti, solo uno in meno del Milan. La corsa per la Champions è ancora aperta, ma è importante non sprecare punti contro la Sampdoria al penultimo posto. Nei giorni scorsi il tecnico portoghese ha iniziato a lavorare con i primi giocatori di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali come Pellegrini, Spinazzola, Rui Patricio, Ibanez e Tahirovic. L'ultimo ad arrivare è stato Paulo Dybala, che ha lanciato in rete Montiel nel 7-0 dell'Argentina contro Curacao. Karsdorp resterà in infermeria, su tutti gli altri Mourinho potrebbe decidere all'ultimo minuto.

Qui Sampdoria

Nonostante la vittoria 3-1 contro il Verona i blucerchiati sono penultimi a 15 punti, nove in meno dello Spezia al quart'ultimo posto, quando mancano 11 giornate alla fine. La rincorsa della salvezza non è delle più semplici, anche se Dejan Stanković potrebbe ancora stupire. A parte la vittoria contro i gialloblù, in campionato i liguri vengono da due sconfitte, 4-2 con la Juventus e 1-0 con la Lazio, e un pareggio, 0-0 con la Salernitana. "Dobbiamo onorare la maglia della Sampdoria e lotteremo fino alla fine. Non molliamo perché siamo un gruppo unito - ha sottolineato Dejan Stankovic, allenatore blucerchiato -. I ragazzi hanno dato tutto nell'ultima partita e ci tenevano a regalare una vittoria ai nostri tifosi, al nostro 'primo uomo', la nostra gradinata. Dobbiamo fare ancora tanti sacrifici e ci vuole tanta umiltà per difendere la Sampdoria fino alla fine".