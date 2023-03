Processo plusvalenze Juventus, no del Consiglio di Stato alla sospensiva Figc sulla "Carta Covisoc"

No di Palazzo Spada che non ha ravvisato "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente". Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva notificata ieri sera dalla Figc in cui chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali a consegnare ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti della Juventus, Fabio Paratici e Federico Cherubini (fra i quali Angelo Clarizia, l'ex subcommissario della Federcalcio che ha partecipato alla formulazione del ricorso del club bianconero) la "carta Covisoc" del 14 aprile del 2021.