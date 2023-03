La procura della Figc acquisirà i video dei cori antisemiti della curva Nord della Lazio

La procura federale della Figc acquisirà i video e gli audio dei cori razzisti e antisemiti intonati dai tifosi durante Lazio-Roma di domenica scorsa. Lo ha reso noto il procuratore Giuseppe Chinè, che ha aggiunto che l'acquisizione delle registrazioni effettuate dagli agenti di polizia avverrà sulla base della delega del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha chiesto un supplemento di indagini sui comportamenti tenuti dai tifosi nella curva Nord della Lazio.

Mastrandrea ha diffuso una nota in cui si afferma: "In ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro il 4 aprile in relazione anche all’esito degli accertamenti in corso", tenendo anche conto del "comportamento e della collaborazione della società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni". È quanto si legge nel referto del giudice sportivo in merito alle possibile sanzioni per i cori antisemiti durante il derby di domenica tra Lazio e Roma. Mastrandrea ha disposto inoltre che "la procura federale fornisca al giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari".