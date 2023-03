Antisemitismo all'Olimpico, Dureghello: "Cori e simboli hitleriani. Siamo gli unici a indignarci"

Dito puntato contro quanto accaduto ieri all'Olimpico durante il derby, sponda biancoceleste. Sotto accusa un nuovo episodio di segno antiebraico. "Una curva intera che canta cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?". E' la denuncia su Twitter della presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

"Impossibile far finta di nulla - evidenzia, sempre via social, il ministro dello Sport, Andrea Abodi -. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile".