Alle 20.45 il Milan incontra al Meazza la Salernitana e punta a blindarsi in zona Champions

Escluso lo stop di Firenze nell'ultima di campionato, i rossoneri hanno chiuso a chiave la loro porta. Leão e Krunić, che tornano a completa disposizione, tra le fila rossonere restano in diffida Calabria, Giroud, Kjær e Rebić. Stefano Pioli con ogni probabilità confermerà la formazione scesa in campo mercoledì. L'unica novità sarà probabilmente sulla fascia Alexis Saelemaekers che prenderà il posto dell'infortunato Junior Messias fermo per problemi muscolari. Bennacer si candida per una maglia da titolare nel duo di centrocampo, in ballottaggio aperto con Tonali e Krunić. Possibili sorprese anche in avanti? Giroud è favorito per partire dall'inizio, ma Origi e Ibrahimović scalpitano mentre De Ketelaere insidia Díaz.

Questo posticipo di Serie A per il Milan è una grande opportunità per guadagnare punti rispetto a tutte le avversarie testa di serie che si sono fermate. I diavoli oggi possono consolidare la zona Champions e sono moralmente esaltati da un' ottima partita contro il Tottenham .

Per la Salernitana, ora al sedicesimo posto, si è accesa la speranza di un nuovo corso, grazie alle ultime due gare che hanno fruttato quattro punti. Rispetto alla gara di Salerno (1-2) di inizio gennaio, i granata hanno cambiato tanto, nuovo modulo e nuovo allenatore. Paulo Sousa, infatti, è subentrato a Davide Nicola alla 23ª giornata e il cambio in panchina - escluso il ko contro la Lazio all'esordio - sembra aver dato una svolta al trend negativo.

Recuperati pienamente Mazzocchi e Dia, gli unici assenti per la trasferta di San Siro dovrebbero essere Fazio e Troost-Ekong; diffidati - invece - Bradarić, Piątek e Vilhena. 3-4-2-1 il modulo di riferimento per Mister Sousa: davanti a Ochoa, conferme in arrivo per il trio arretrato composto da Daniliuc, Gyömbér e Pirola. Rispetto all'ultima uscita, Mazzocchi dovrebbe tornare a presidiare la corsia di destra mentre Dia è favorito per muoversi alle spalle dell'ex Piątek, insieme a Candreva.

"Domani avremo bisogno di tutti perché affrontiamo una squadra con grandissimi campioni" - il commento di Paulo Sousa alla vigilia. "Il Milan ha grande qualità, servirà una squadra corta in grado di leggere bene gli spazi, attenta nelle coperture preventive e con una giusta interpretazione dei momenti della partita. Dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi per mettere in difficoltà i nostri avversari, credo fortemente che possiamo competere contro squadre forti per conquistare anche risultati importanti".