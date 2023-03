Calcio: addio a Italo Galbiati, per anni vice di Fabio Capello

Il calcio dei protagonisti e degli altrettanto importanti coprotagonisti. Il calcio dei grandi tecnici e dei loro staff, di figure imprescindibili come i “numeri 2”. E' morto all'eta' di 85 anni Italo Galbiati, ex calciatore e storico vice di Fabio Capello con cui collaborò al Milan, alla Roma, alla Juventus, al Real Madrid, e sulle panchine di Inghilterra e Russia.

Da calciatore aveva giocato da mezzala nell'Inter, con cui disputò una sola partita nella Coppa delle Fiere, e poi nella Reggina, nel Lecco e nel Como.

Appesi gli scarpini al chiodo, negli anni Settanta fu dirigente nel settore giovanile dell'Inter nel quale scoprì Walter Zenga. Poi il passaggio al Milan dove rimase per un decennio e fu anche brevemente allenatore in prima (nel 1981, poi nel 1982, sostituendo dalla 17° giornata del campionato 1981-1982 Gigi Radice, e nel 1984, sostituendo dalla 25° giornata del campionato 1983-1984 Ilario Castagner).

In rossonero è ricordato però soprattutto come vice di Capello e seguì il tecnico friulano nelle successive avventure alla Roma, guidata nel 2001 fino a quello che rimane l'ultimo scudetto, alla Juventus e al Real Madrid. E poi le nazionali di Inghilterra e Russia, fino a quando si rimise in proprio per allenare nelle giovanili del Monza.