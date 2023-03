Al "Maradona", contro l'Atalanta, il Napoli punta a dimenticare la Lazio per tornare a correre

Napoli-Atalanta, stavolta non è il solito copione con gli azzurri di Spalletti reduci dall'ennesima vittoria. I partenopei vengono infatti dalla sconfitta casalinga con la Lazio e hanno fame di immediato riscatto per guardare al match di Champions di mercoledì prossimo contro l'Eintracht, sempre tra le mura amiche; i bergamaschi guidati da mister Gasperini, invece, non trovano la vittoria ormai da tre partite e stanno perdendo di vista il quartetto di testa della classifica.

In casa Napoli, Mario Rui dovrà scontare un'altra giornata di squalifica, quindi Luciano Spalletti ricorrerà ancora a Olivera per sostituirlo. A centrocampo Zielinski deve guardarsi le spalle da Elmas, mentre sono inamovibili Lobotka e Zambo Anguissa. Nell'eterna staffetta sull'out di destra, Lozano è al momento in vantaggio su Politano.