Plusvalenze Juventus: il gup dispone l'accettazione della responsabilità civile per il club

C'era attesa, a Torino, per l'apertura dell'udienza preliminare sul caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti ai danni della Juventus . Il gup, Marco Picco, ha disposto l'accettazione di responsabile civile per il club ed Ernest&Young nell'ambito del processo sulle presunte irregolarità nei bilanci della società bianconera. L'udienza è stata aggiornata al 10 maggio.

"Siamo nella piena regolarità procedurale, alcune parti civili hanno chiesto la citazione di due società come responsabile civile per chiedere i danni rispetto ai fatti commessi dai loro amministratori e dirigenti. Il giudice ha preso atto e ha disposto l'accettazione per l'udienza del 10 maggio, aspettiamo quella data per i passaggi successivi". Così il legale della Juventus, Maurizio Bellacosa al termine dell'udienza. “Completata la fase della costituzione delle parti, con la questione dei requisiti che devono avere tutte le parti civili, si aprirà la fase delle eccezioni preliminari e la prima è quella della competenza territoriale”; riferimento al possibile spostamento del processo, nella parte legate alle comunicazioni sociali, a Milano o Roma, sedi della Consob. In merito, qualora l'eccezione fosse accolta, sarebbe la Corte di Cassazione a doversi esprimersi.