Altri simboli nazisti al derby della Capitale: denuncia e Daspo per un tifoso della Roma

La Digos della Questura di Roma e il Commissariato Prati sono riusciti a individuarlo tempestivamente tramite l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, nelle quali si nota l'accesso all'Olimpico dell'uomo che ha affisso la bandiera dagli spalti della Tribuna Monte Mario, lato curva sud. Denuncia e daspo per il tifoso della Roma che aveva esposto al derby dello scorso 19 marzo una bandiera con due soldati nazisti della Wehrmacht con i colori giallorossi sugli elmetti. Dalla comparazione dei dati relativi agli accessi presenti nel sistema di ticketing dello stadio si è ottenuta l'identità dell'acquirente del biglietto.

Per lui è scattato anche il provvedimento Daspo per 5 anni, adottato dal Questore di Roma, sulla base dell'istruttoria della Divisione Anticrimine. Il derby fa discutere ancora per l'esibizione di ulteriori simboli nazisti dopo i cori antisemiti e la maglia “Hitlerson” indossata da un tifoso della Lazio .