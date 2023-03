Juventus-Sampdoria 4-2: doppietta di Rabiot, gol di Bremer e Soulé, per i doriani Augello e Đuričić

Succede proprio di tutto all'Allianz Stadium: la Juventus passa in vantaggio per due reti a zero, si fa pareggiare, torna in vantaggio e sbaglia pure un rigore, quindi nel recupero Soulé segna il 4-2 di testa. Per i bianconeri è tutt'altro che una partita semplice quella contro la Sampdoria, ultima in classifica insieme alla Cremonese. La vittoria però alla fine arriva grazie a una doppietta di Rabiot e alle reti di Bremer e del centrocampista argentino, che vanificano i gol di Augello e Đuričić per i blucerchiati. La Juventus scavalca così Torino e Bologna e raggiunge la settima posizione in solitaria a 38 punti. Senza la penalizzazione di 15 punti i bianconeri sarebbero secondi a 53 punti.

La partita

Al settimo minuto l'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, riceve un lancio lungo di Gunter, sfugge a Bonucci ed entra in area palla al piede. Il suo diagonale con il mancino termina di poco fuori. Tre minuti dopo Bremer è impreciso in fase di appoggio e regala ai blucerchiati l'occasione per una ripartenza: Gabbiadini libera il sinistro da lontano, Perin va in presa sicura. Solo un minuto dopo calcio d'angolo da sinistra per la Juventus battuto da Kostic e stacco imperioso del difensore brasiliano Bremer: la sfera rimbalza a terra e si insacca: 1-0.