Seria A, il Lecce contro il Torino punta a smarcarsi definitivamente dalla zona retrocessione

Al Via del Mare il Lecce di Baroni ospita il Torino di Juric. Per i padroni di casa, sostenuti dal caldo popolo giallorosso, la salvezza è l'obiettivo da centrare. Dall'altra parte il Torino galleggia a metà di una classifica che non suggerisce particolari ambizioni, la speranza è di chiudere questa 26esima giornata al settimo posto.

All'andata a Torino i tre punti erano arrivati ai granata da una rete di Nikola Vlasic.

Nella scorsa giornata questi ultimi hanno battuto il Bologna, così il tecnico del Toro in conferenza stampa: “Dal punto di vista del gioco ci stiamo esprimendo bene. Quindi sì, l'obiettivo è dare continuità e provare a vincere la partita. Dobbiamo essere al cento per cento per fare risultati. Si è visto contro lo Spezia che quando non stiamo bene non siamo competitivi. Quindi la prima volta è essere concentrati e forti mentalmente. Poi dobbiamo guardare ai particolari come contro il Bologna, cercando di avere la grande volontà di non prendere gol”.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason,Ceccaroni, Banda, Oudin, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Indisponibili: Dermaku, Pongracic. Squalificati: Gabiadini. Diffidati: Banda, Colombo, Maleh, Umtiti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic: Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Djidji, N'Guessan, Bayeye, Vojvoda, Aina, Ricci, Adopo, Gineitis, Seck, Pellegri. Indisponibili: Karamoh, Lazaro, Vieira, Vlasic, Zima. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lazaro, Sanabria, Schuur.

Arbitro: Sacchi (Macerata)

Assistenti: Palermo e Mokhtar.

IV uomo: Rutella.

Var: Marini.

Avar: Ghersini.