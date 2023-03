Deborah Rinaldi ha un tumore, la Ternana le prolunga il contratto e conferma una vocazione inclusiva

La calciatrice lo scorso 1 marzo si è sottoposta ad un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, in seguito al riscontro di un addensamento di origine tumorale. L'operazione, avvenuta presso l'Ospedale S. Anna di Como, si è svolta senza complicazioni; la giocatrice ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e delle terapie specifiche per tornare disponibile già nella prossima stagione agonistica.

La Ternana Calcio è una squadra che ha messo l'etica al centro della sua missione . E non da oggi. Dopo aver offerto un contratto ad Alice Pignagnoli, la 33enne calciatrice della Lucchese messa fuori rosa dal club perché incinta , oggi ha annunciato di aver prolungato l'accordo contrattuale con Deborah Salvatori Rinaldi, per la stagione 2023/24, che sta lottando contro un tumore.

Il caso di Alice Piagnoli

Quando fu accolta Piagnoli, la calciatrice incinta, anche il vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, disse: "Siamo disposti a prendere la ragazza perché, fortunatamente, è rimasta incinta. E’ una cosa bella e non deve essere penalizzante per l’atleta. Siamo disposti a prenderla, sempre che lei accetti la proposta e che la Lucchese voglia cederla. E speriamo anche che non sia l’unica nostra atleta a rimanere incinta, perché è la cosa più bella del mondo".