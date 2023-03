Serie C, il Catanzaro riapproda in B dopo 17 anni. Tifosi in delirio

Quasi vent'anni di attesa. Quasi vent'anni di purgatorio in C. Il calcio che conta torna a Catanzaro, e i tifosi devono ringraziare mister Vivarini e la squadra che, grazie agli 86 punti odierni, centrano la promozione in Serie B con ben cinque giornate di anticipo. Con la vittoria lontana dalle mura amiche per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, la formazione calabrese torna in cadetteria.

Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la formazione nella trasferta campana, e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la sfida. In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere e striscioni giallorossi, sono partiti subito i caroselli dei supporter, in vista del rientro della squadra da Salerno.