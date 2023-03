Crisi Sampdoria, niente istanze di fallimento per 120 giorni. Via libera dal Tribunale di Genova

Una crisi economico-finanziaria, quindi societaria, con pesanti riflessi sul campo che oscura la gloriosa tradizione della Sampdoria. Quella stessa squadra che arrivò anche alla conquista dello Scudetto nel 1991. Erano i blucerchiati di Vialli, Mancini, Lombardo, Pagliuca. A guidarli, il maestro Boskov .

Oggi i blucerchiati annaspano, in grosse difficoltà in termini di risorse e crollati all'ultimo posto in classifica. Intanto il Tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata che il Cda ha presentato nelle scorse settimane. Sono stati fissati in 120 giorni i termini che vietano ai creditori di poter fare istanza di fallimento nei confronti della società, permettendo così al club di trovare le migliori soluzioni possibili per provare ad uscire da una crisi durissima.

Le "misure di protezione" saranno temporanee, i 120 giorni scadranno il 6 giugno, ed escludono i pagamenti Irpef, che la Sampdoria ha rateizzato, e il pagamento degli stipendi il cui prossimo termine è fissato per il 16 maggio e soprattutto funzionali al risanamento del club.

Nei documenti del Tribunale viene poi sottolineata la "rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva pari a circa 200 milioni di euro e della complessità delle operazioni sottese al risanamento che non possono che passare, come correttamente individuato dalla ricorrente, nella cessione (in senso ampio) della società sportiva".

Il club, tutt'ora di proprietà della famiglia Ferrero, è presieduto da Marco Lanna, protagonista anche lui della mitica stagione dello Scudetto.