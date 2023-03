Conference League, alle 21 Fiorentina-Sivasspor. Italiano: "Non chiamateci favoriti"

Alle 21 la Fiorentina scende in campo allo stadio Artemio Franchi contro i turchi del Demir Grup Sivasspor per la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League, il cui ritorno è in programma per il 16 marzo. Quella di stasera è la prima competizione ufficiale tra le due squadre. I viola si sono qualificati agli ottavi dopo avere superato il Braga rispettivamente per 0-4 fuori casa e per 3-2 al Franchi. In campionato la Fiorentina viene da due vittorie, 2-1 contro il Milan e 0-3 con il Verona, ed è dodicesima a 31 punti. "Dobbiamo battagliare, è la prima di due partite importanti e se la interpretiamo bene come le ultime possiamo trarre dei vantaggi per la gara di ritorno", osserva Vincenzo Italiano, allenatore viola. "Penso che non ci sia nessuno della Fiorentina che ritenga che siamo favoriti. Loro hanno vinto il proprio girone, che è già un grande merito, noi abbiamo dovuto superare un turno difficilissimo, affrontiamo una squadra che ha esperienza e ha fatto le coppe europee più di noi, inoltre il calcio turco sta diventando una realtà importante. Noi siamo in un momento positivo, questo ci sta dando autostima e spero ci dia grande consapevolezza", aggiunge Italiano. "Vedo i ragazzi giocare più sciolti e liberi mentalmente, hanno grande entusiasmo e si divertono ma domani servirà il massimo dell'attenzione". L'allenatore ha anche annunciato che contro il Sivasspor si rivedrà in porta dal primo minuto Pietro Terracciano.

Qui Sivasspor

Il Sivasspor è arrivato primo nel gruppo G di Conference League con 11 punti grazie a tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un risultato più che lusinghiero se si pensa che nel gruppo G c'era anche il Cluj, giunto secondo ed eliminato dalla Lazio nello spareggio, oltre allo Slavia Praga e al Ballkani. Nella Süper Lig, il campionato turco, la squadra è 14esima su 19 formazioni e viene da una sconfitta per 4-3 contro il Karagümrük e da una vittoria per 3-0 nel derby contro il Sivas Belediye. Ma tra il 4 e il 25 febbraio non ha giocato in campionato in quanto le partite sono state sospese per il terremoto. Insieme appunto al Sivas Belediye, il Sivasspor è una delle due squadre di calcio della città di Sivas, l'antica Sebaste. Nella sua storia il Sivasspor ha partecipato a un'unica competizione europea, l'Uefa Intertoto Cup nel 2008.