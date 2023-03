Stretta del governo sulle curve, Napoli vietata ai tifosi dell'Eintracht Francoforte

Oltre allo stop all’arrivo dei tifosi da Bergamo per la partita dell’Atalanta a Napoli, il prefetto ha deciso anche lo stop dei tifosi organizzati dell’Eintracht di Francoforte per l’incontro al Maradona previsto per il 15 marzo per la Champions.



Dunque un doppio stop che non è stato sbloccato dal ricorso al Tar dei tifosi bergamaschi. Le curve tedesche si stanno mostrando solidali con i tifosi di Francoforte. Nella curva del Monaco è apparso il .. marzo uno striscione chiaramente offensivo verso il ministro dell’Interno italiano Piantedosi.



Il provvedimento del prefetto di Napoli è stato motivato da un concreto rischio di incidenti, è ben nota la rivalità da stadio tra bergamaschi e napoletani, scontri si sono registrati anche nella gara di andata. Inoltre i tifosi dell’Atalanta sono gemellati con quelli dell’Eintracht.



Come risulta da una nota del questore di Napoli del 7 marzo, all’andata nella gara a Francoforte si sono verificate “più aggressioni” da parte dei tedeschi ai danni dei napoletani “sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali”.