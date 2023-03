Allarme negli Usa per il fungo killer, a causa della pandemia raddoppiati i casi di "Candida auris"

E’ allarme per i casi di infezione da funghi negli Stati Uniti. Con la pandemia si è registrato un vero e proprio boom di casi: un rapporto pubblicato sugli Annals of internal medicine mostra che i casi di Candida auris, infezione fungina altamente contagiosa, sono quasi raddoppiati (+95%) tra il 2019 e il 2021, riflettendo un aumento della trasmissione.

Secondo il rapporto, inoltre, sono triplicati i casi di infezione resistenti alle "echinocandine" (nuova classe di farmaci antifungini), il che è particolarmente preoccupante perché le echinocandine sono la terapia di prima linea per le infezioni invasive da Candida, compresa la C auris. Questi risultati, spiegano gli esperti dei Centers for disease control and prevention (Cdc) americani, sottolineano l'urgente necessità di migliorare il rilevamento e le pratiche di controllo delle infezioni per prevenire la diffusione della C auris.

Da quando è stato segnalato negli Stati Uniti nel 2016, il fungo emergente Candida auris ha continuato a causare malattie e decessi in tutto il Paese. I Cdc hanno classificato la Candida auris come "minaccia urgente", ovvero il livello più alto di preoccupazione, perché spesso il fungo è multiresistente ai farmaci, si diffonde facilmente nelle strutture sanitarie e può causare infezioni gravi e invasive con alti tassi di mortalità.

La maggior parte della trasmissione avviene nelle strutture sanitarie, soprattutto tra i residenti delle strutture di assistenza a lungo termine o tra le persone con dispositivi impiantati o ventilatori meccanici.

Secondo gli autori il boom di infezioni potrebbe essere stato esacerbato dalle tensioni legate alla pandemia sui sistemi sanitari e di sanità pubblica, tra cui la carenza di personale e di attrezzature, l'aumento del carico dei pazienti, nonché l'aumento dell'uso di antimicrobici.

L’Oms ha inserito la Candida auris nella categoria dei “funghi patogeni a priorità critica”.

Il caso in Toscana

E' stato isolato a Pisa il primo caso di Candida auris del 2023. Il paziente è un uomo originario della provincia di La Spezia, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cisanello di Pisa. "L'infezione – ha dichiarato il direttore dell’Unità operativa di malattie infettive dell’ospedale pisano Marco Falcone - è sotto controllo e risponde ai farmaci, ma il paziente si trova in ospedale per altre patologie pregresse, ma migliora grazie alla terapia".

La Candida auris

“Si tratta di un fungo lievitiforme, resistente a molti antifungini, altamente contagioso e con una mortalità tra il 20 e il 70% con i valori più alti che riguardano ovviamente persone anziane (ma anche bambini) in condizioni pregresse di fragilità” spiega Maurizio Sanguinetti, direttore dell’Unità operativa complessa di Microbiologia al policlinico Gemelli di Roma, centro di riferimento nazionale per la Candida auris, e presidente della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (Escmid). Candida Auris è un parente della più conosciuta e meno letale specie albicans (quella che provoca, tra le altre cose, la candidosi cutanea).

Il termine “auris” deriva dal latino “orecchio”, denominazione attribuita per essere stato isolato dal condotto uditivo esterno della prima paziente.

Sintomi

“I sintomi dell'infezione sono piuttosto generici e includono dolori muscolari, difficoltà a deglutire, febbre, affaticamento e bruciori ma può essere anche completamente asintomatica- precisa Sanguinetti-. L’infezione grave è un’infezione sistemica. La presenza del patogeno può essere stabilita solo attraverso specifiche analisi microbiologiche”.

Trasmissione

Candida auris può infettare per contatto con superfici infette o con altre persone che hanno già contratto l'infezione. Inoltre, questo lievito è in grado di generare un biofilm capace di resistere ai più comuni disinfettanti e prodotti detergenti usati in ambiente ospedaliero, inclusi perossido di idrogeno e clorexidina, oltre che ovviamente a quelli tipicamente a uso domestico. Il che significa, in sostanza, che una volta che il fungo ha colonizzato un'area ospedaliera (o una casa privata) diventa particolarmente complesso da eradicare completamente.

“Al momento nessun elemento può indurci a pensare che si tratti di un'altra pandemia, non dobbiamo allarmarci- precisa il microbiologo- ma è fondamentale mantenere alta l'attenzione”.

Lo screening e il tracciamento

“Esistono due metodi principali per identificare i funghi patogeni- spiega Sanginetti- un primo metodo basato su test biochimici e un secondo sulla spettrometria di massa. Per intercettare la Candida auris è necessario un sistema identificativo forte, come la spettrometria di massa ed è fondamentale porre in atto tutte le misure per contenere il microrganismo”. Non i tutti i centri è disponibile questo sistema, ciò comporta il rischio di un’identificazione non corretta. Anche per questo si è pensato all’esigenza di creare un centro di riferimento nazionale in grado di confermare l’identificazione e aiutare i centri con meno esperienza nel campo.