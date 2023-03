Carceri italiane violente e sovraffollate, lo dice l'organo anti tortura del Consiglio d'Europa

Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle carceri di Lorusso e Cutugno a Torino e quello di Regina Coeli a Roma, e un sovraffollamento in tutti gli istituti di pena che arriva al 152% nella prigione di Monza. È quanto denuncia il Cpt, l'organo anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto basato sulla visita condotta un anno fa, in cui torna a domandare anche l'abolizione dell'isolamento diurno e il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime "41-bis".

Strasburgo chiede inoltre di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, e misure specifiche per le donne e le persone transessuali in prigione.

Il caso delle violenze a Santa Maria Capua Vetere e lo stop a Radio Radicale

Intanto, mentre si va a processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere del marzo-aprile 2020 , il Presidente della Corte d'Assise del tribunale locale, ha sospeso la pubblicazione sul sito di Radio Radicale del processo. “La decisione definitiva in merito al diritto di cronaca radiofonica del processo – fa sapere la radio – è stata rinviata a mercoledì 29”.

Per quei fatti sono imputate 105 persone, tra agenti penitenziari e funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Per l'udienza di oggi è stata vietata la messa online della registrazione in attesa di decidere a fine mese. La richiesta è degli avvocati di alcuni imputati. Radio Radicale pubblica da anni gli audio dei processi, che sono pubblici.

"Con Walter Verini e Alfredo Bazoli presentiamo una interrogazione al Ministro Giustizia contro la cappa di silenzio sul processo sugli abusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il processo è pubblico, Radio Radicale deveessere messa in condizione di trasmetterlo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Filippo Sensi