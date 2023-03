Re Carlo e Camilla domani saranno in Germania, è la prima visita della coppia all'estero da monarchi

Re Carlo III d'Inghilterra farà la sua prima visita all'estero da monarca domani, mercoledì, e arriverà in Germania. Il neo-re sarà il primo capo di stato straniero dal dopoguerra a essere ricevuto con tutti gli onori militari alla Porta di Brandeburgo di Berlino e il primo monarca britannico a parlare al parlamento federale tedesco, il Bundestag.

Carlo sarebbe dovuto arrivare in Francia domenica per incontrare il presidente Emmanuel Macron, ma Downing Street ha annunciato venerdì che il viaggio sarebbe stato rinviato a causa delle violente proteste per la riforma delle pensioni. Avrebbe dovuto visitare l'Arco di Trionfo a Parigi per deporre una corona, aprire una mostra al Musée d'Orsay e godersi un banchetto con il presidente e la First Lady Brigitte Macron al castello di Versailles.

Buckingham Palace ha affermato che il cambiamento è solo un “rinvio”. In una dichiarazione, un portavoce ha dichiarato: "Le Loro Maestà attendono con impazienza l'opportunità di visitare la Francia non appena sarà possibile fissare le date".