Il principe Edoardo è il nuovo duca di Edimburgo: eredita il titolo del padre Filippo

Con l'altro fratello del re, Andrea, escluso dagli impegni pubblici per il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, si prevede che Edoardo e la moglie Sophie assumano maggiori compiti nella famiglia reale, nota la Bbc. Uno dei lasciti di Filippo è il premio duca di Edimburgo , un popolare programma di attività giovanili istituito nel 1956. Il Palazzo ha dichiarato che "i nuovi duca e duchessa di Edimburgo sono orgogliosi di continuare l'eredità del principe Filippo nel promuovere le opportunità per i giovani di ogni provenienza di raggiungere il loro pieno potenziale".

Buckingham Palace ha dichiarato che il titolo è stato conferito al principe venerdì, giorno del suo 59esimo compleanno. Sophie, la moglie del più giovane dei quattro figli di Filippo e della regina Elisabetta II, sarà ora conosciuta come duchessa di Edimburgo, mentre il loro figlio quindicenne James, visconte Severn, diventerà conte del Wessex, il titolo che Edoardo deteneva in precedenza.

Re Carlo III ha nominato il fratello minore Edoardo duca di Edimburgo. Il titolo apparteneva in precedenza al padre, il principe Filippo, morto due anni fa.

La designazione del più giovane dei figli di Elisabetta II a duca di Edimburgo era stata ripetutamente pronosticata in questi mesi dai media del Regno. E secondo un primo commento della Bbc, sancisce il riconoscimento formale già attribuito a lui e ad Anna da Carlo di poter rappresentare il re: rafforzandone "il profilo" in particolare rispetto al fratello maggiore Andrea, ormai escluso sine die "dal lavoro reale".

Il ducato era stato creato per il principe Filippo nel 1947, in occasione del suo matrimonio con la principessa Elisabetta, che prima di salire al trono nel 1952 era la duchessa di Edimburgo. Il titolo, un tempo ereditario, alla morte di Edoardo, tornerà nelle mani della Corona, ha fatto sapere Buckingham Palace.

Una legge approvata alla fine dell'anno scorso, infatti, ha riconosciuto Edoardo e la sorella Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo, come "consiglieri di stato" che possono agire a nome del re, se questi è malato o all'estero.

Il “consiglio di Stato” è un organismo consultivo che affianca il sovrano e lo sostituisce transitoriamente in caso di assenza o incapacità di cui fanno parte di regola solo i primi 5 membri adulti della Royal Family per precedenza di diritto al trono, oltre alla consorte (o al consorte) del monarca in carica.

Un consesso di cui fanno per il momento ancora parte sia Harry, secondogenito di Carlo, che Andrea, fratello maschio più anziano del re, malgrado entrambi siano stati esclusi da tempo dai compiti ufficiali di rappresentanza della dinastia: il primo per il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i figli, il secondo per i contraccolpi del sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein.