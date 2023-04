Da dove viene il dibattito sulla carne coltivata

Martedì 28 marzo il governo ha licenziato un disegno di legge urgente volto a vietare “produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”, per “tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici”. La questione riguarda soprattutto la carne: negli Stati Uniti la Food and drug administration ha dato lo scorso novembre un primo via libera alla commercializzazione di pollo realizzato tramite coltura cellulare. Mentre il ddl si appresa a iniziare il suo iter parlamentare, sul tema si è aperto nel paese un acceso dibattito, sintetizzato nei giorni scorsi ai microfoni di RaiNews24 da Francesco Bruno, docente di diritto alimentare all’università privata “Campus biomedico” di Roma: “Sull'ambiente, i detrattori dicono che essendo sintetico non è ecologico, si inserisce in maniera scorretta nell'ecosistema, i fautori dicono che si potrebbero evitare le esternalità negative degli allevamenti in tema di inquinamento e contaminazione delle falde acquifere. Dal punto di vista della salute i detrattori sostengono che non è provata l'eventuale rilevanza nei confronti della salute dell'uomo, quindi potrebbe essere pericoloso immetterlo in commercio senza valutazione molto approfondite, i favorevoli sostengono che si potrebbe intervenire sull'alimento dandogli accezioni positive dal punto di vista proteico e vitaminico, eliminando grassi e zuccheri in eccesso. Dal punto di vista del sistema produttivo chi è favorevole invece sostiene che ci sarebbe innovazione, chi è sfavorevole sostiene che ci sarebbe un forte attacco al nostro sistema agroalimentare, al made in Italy, alle produzioni traduzionali”

All’estero se ne discute in termini abbastanza differenti. A partire dal nome: all’aggettivo sintetica, che in ambito scientifico è usato in ambito chimico e non biologico, si preferisce cultured, coltivata, con riferimento alla tecnica utilizzata, cioè la coltura cellulare. Chiamarla sintetica “è tecnicamente un errore”, ha detto in questi giorni Roberto Defez, dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr. Nella comunità scientifica internazionale il punto di partenza è perlopiù di carattere ambientale: c’è ampio consenso sul fatto che l’umanità debba presto prendere atto che l’attuale ritmo di produzione e di consumo di carne da allevamento animale non è sostenibile né per il pianeta né per la salute delle persone. I motivi di preoccupazione sono più d’uno. L'inquinamento atmosferico innanzitutto: l’Unione europea ha recentemente stimato che il 94% delle emissioni di ammoniaca e il 55% di quelle di metano derivano dal settore agricolo, e per la maggior parte dell’allevamento intensivo. L’ammoniaca contribuisce in modo rilevante alla formazione di polveri sottili (nitrato e solfato d’ammonio), a cui l’Organizzazione mondiale della Sanità riconduce un terzo delle morti premature dovute a infarti, ictus cerebrali, malattie respiratorie, tumori polmonari. Il metano è, dopo la CO2, il secondo gas serra responsabile del riscaldamento globale. È di pochi giorni fa la pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite che ha indicato la necessità di dimezzare l’emissione di questi gas in atmosfera per scongiurare esiti catastrofici. Poi ci sono consumo di suolo e deforestazione: un quarto della superficie del pianeta è occupata da pascoli, un terzo delle colture serve a produrre mangime. Anche la quantità di acqua irrigua necessaria a produrre alimenti animali è di gran lunga superiore a quella che serve per produrre cibo vegetale ad analogo apporto proteico come i legumi. Infine, gli allevamenti intensivi fanno grande ricorso agli antibiotici: in Italia, secondo un recente studio del Policlinico Gemelli, circa la metà del consumo complessivo di questi farmaci avviene negli allevamenti. Questi antibiotici finiscono inevitabilmente nel nostro piatto, contribuendo a rafforzare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza, per il quale i batteri acquisiscono evolutivamente la capacità di sopravvivere ai farmaci. È uno dei principali problemi di salute pubblica a livello globale, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) causa ogni anno 700 mila decessi nel mondo. Molti penseranno: “Basta mangiare meno carne, o diventare vegetariani, e non avremo più bisogno di allevamenti intensivi”. Non hanno torto, ma l’impresa di convincere otto miliardi di persone a cambiare la propria dieta sembra fuori portata anche per il migliore comunicatore al mondo, considerando che al contempo l‘industria della carne allevata farebbe tutto il possibile per trasmettere il messaggio opposto e non perdere il proprio business. Esiste poi la “carne vegetale”, o fake meat, che anche in Italia si trova già da qualche tempo sugli scaffali dei supermercati e che partendo da legumi e verdure riesce a riprodurre consistenza e sapore simili a quelli degli alimenti animali: “Molti di questi sostituti vegetali possono essere definiti alimenti ultra-processati, il che significa che hanno un'elevata densità energetica e tendono ad essere ricchi di sodio, grassi saturi e zuccheri liberi, e carenti di fibre alimentari e di vitamine”, ha messo però in guardia a fine 2021 l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità. Da simili considerazioni si è mossa la ricerca dando concretezza all’ipotesi di cui si parla: continuare a mangiare carne, ma senza allevare animali, né tantomeno cacciarne, finché, nel 2013, un farmacologo olandese ha presentato il primo hamburger al mondo prodotto in vitro. Un hamburger il cui costo stimato era di 375 mila

Afp La cottura del primo hamburger di carne coltivata, Paesi bassi, 2013

Il processo produttivo, a ben vedere, riproduce artificialmente quello che succede in natura, e parte da cellule di animali vivi, che vengono “nutrite” di modo da crescere in un bioreattore, ossia un macchinario che riproduce le condizioni ambientali necessarie alla proliferazione cellulare. In poche settimane le cellule si organizzano in tessuti, esattamente come in un corpo vivente. La coltura cellulare è praticata dagli scienziati dal 1907, ma solo nel ventunesimo secolo si è iniziato ad applicarla all’alimentazione. Tornando alla carne coltivata, se sostituisse quella allevata, emissioni, consumo di acqua e di suolo, deforestazione sarebbero drasticamente ridotti. Dal punto di vista chimico e nutrizionale non si mangerebbe niente di diverso rispetto alla carne proveniente dalla macellazione animale. Anzi, la comunità scientifica ne parla nei termini di un alimento eccezionalmente pulito, con molti meno microrganismi e meno impurità tramandate nella catena alimentare come le microplastiche e i pesticidi. Rispetto agli antibiotici, se ne è fatto uso finora nella produzione della carne coltivata, in misura molto minore rispetto a quella consueta nell’allevamento intensivo, ma nell’ultimo anno è stato dimostrato da uno studio pubblicato su Nature che se ne può fare a meno del tutto.

Afp Una start-up californiana immagina così i prodotti di carne coltivata del prossimo futuro