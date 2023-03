Case green, Camera: Ue garantisca flessibilità all'Italia. OK a mozione di maggioranza

Via libera dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia, la cosiddetta normativa sulle 'Case green'. Il testo approvato impegna il governo "ad adottare le iniziative di competenza presso le competenti istituzioni europee al fine di scongiurare l'introduzione della disciplina" sulle case green, "nell'ottica di tutelare le peculiarità dell'Italia e, dunque, garantire al nostro Paese la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più confacenti alle proprie caratteristiche".

Il testo di maggioranza è passato con 167 voti a favore e 123 contrari. Tutti bocciati, invece, i restanti documenti presentati singolarmente da ciascun partito dell'opposizione. Su richiesta di Stefano Candiani (Lega), l'Aula ha concordato sull'invio del testo approvato alle Istituzioni Ue.