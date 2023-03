Caso Cospito: corteo anarchici, attesi oltre mille a Torino da tutta Europa. Allerta sicurezza

“La lotta non finisce”, “La lutte continue”, “La lucha continùa”, “The fight never ends”, “Der kampf ist noch nicht zu ende”. L’appello è internazionale.

Attesi oltre un migliaio di anarchici nel pomeriggio di oggi a Torino, per un corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante della Federazione anarchica informale, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. La galassia anarchia si è data appuntamento nel capoluogo piemontese, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il carcere duro per una manifestazione nazionale lanciata nei giorni scorsi su blog e siti di riferimento con un volantino tradotto anche in francese, spagnolo, inglese e tedesco.

"Abbiamo scelto di essere un'altra volta in strada – si legge nel volantino - al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta. A ribadire che non vogliamo 41bis, né carceri, né Cpr". E anche: "Che l'unica guerra a cui partecipiamo ci vede a fianco di tutti gli sfruttati, sulla barricata che ci divide dagli sfruttatori, a urlare la nostra rabbia per una decisione che segna un ulteriore cambio di passo nella repressione delle lotte, con la condanna a morte di un compagno. Inevitabilmente deve segnarlo anche nel nostro modo di farle fronte”.

All’appello hanno risposto da tutta Italia, dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lazio, ma anche dalla Francia, Spagna, Grecia e dalla Germania. Torino nella galassia anarchia resta una città simbolo: proprio nel capoluogo piemontese, infatti, Alfredo Cospito si trasferisce negli anni ‘90 e qui, nel 2003 concepisce insieme alla sua compagna, Anna Beniamino, la Federazione anarchica informale.

Intanto al Digos della Questura di Torino ha identificato una trentina di anarchici provenienti da altre regioni italiane e dall'estero. Tra gli identificati anche 5 francesi, a Imperia, e tedeschi. Un attivista anarchico portoghese è stato bloccato a Lisbona mentre stava per imbarcarsi per raggiungere Torino.

Il corteo dovrebbe partire intorno alla 16.30 da piazza Solferino.

Le misure di sicurezza

Centro blindato, piazza Castello off-limits. Presidiato anche il Palazzo di Giustizia. La prefettura ha chiesto rinforzi da altre regioni e il dispositivo sarà ampi. Il livello d’allerta è elevato, come non si vedeva da anni. Per la precisione dalle proteste che hanno seguito lo sgombero dell’ex Asilo occupato di via Alessandria nel 2019. Schierati polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ed è stato chiesto l’impiego anche dell’elicottero.

I controlli sono stati disposti sui treni, nelle stazioni e in aeroporto. L’attenzione è in particolare sugli attivisti greci e spagnoli, che rappresentano l’ala più violenta

Agli ambulanti di Porta Palazzo è stato chiesto di anticipare la chiusura dei banchi.