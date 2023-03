Tempesta sulla BBC, si ferma lo sport in tv. L'Ad Tim Davie: "Non mi dimetto"

L'amministratore delegato della Bbc Tim Davie ha affermato che non si dimetterà nonostante la tempesta scatenata dalla sospensione del presentatore Gary Lineker , ex attaccante dell'Inghilterra tra i più forti della storia e oggi commentatore tv, che è stato sanzionato per un tweet che criticava il governo.

Il caso Lineker

Gary Lineker è da sempre impegnato per i diritti umani. Ad esempio ha severamente criticato i Mondiali di calcio in Qatar e ha più volte invitato i giocatori di calcio gay a fare coming out. Molto sensibile al tema dell'immigrazione, il presentatore tv ha ospitato in passato alcuni rifugiati a casa sua.

Quando la scorsa settimana, il governo britannico ha delineato i piani per bloccare l'immigrazione clandestina, l'ex attaccante inglese, che ha un contratto esterno con la BBC da un milione e mezzo di sterline all'anno, in un post su Twitter ha paragonato le parole della ministra degli Interni Suella Braverman contro gli sbarchi dei migranti sulle coste inglesi "al linguaggio della Germania nazista".

In risposta, la BBC, sostenendo la violazione delle norme interne sull'imparzialità politica, lo ha sospeso "finché non si troverà una posizione chiara e condivisa sull'utilizzo dei social media da parte del presentatore".

Il provvedimento ha portato all'interruzione del programma sportivo Match Of The Day, vera e propria istituzione nel Regno Unito dove va in onda dal 1964. La trasmissione è andata in onda per la prima volta sabato senza presentatore, consulente e nemmeno commento, ridotto a 20 minuti sui momenti salienti di sei partite nella Premier League inglese.

Lo spettacolo di anteprima del fine settimana e quello dei risultati del punteggio finale sono stati tolti dal programma e la copertura di Radio 5Live è stata interrotta, anche perché diversi consulenti di trasmissione di calcio, come gli ex nazionali inglesi Ian Wright e Alan Shearer, hanno deciso di dimettersi dai loro programmi in "solidarietà" con Lineker.

Anche Alex Scott e Jermaine Jenas, due potenziali sostituti per Lineker, si sono rifiutati di prenderne il posto. Anzi, Alex Scott, un'ex difensore dell'Inghilterra femminile, si è persino rifiutata di condurre il suo programma, Football Focus, che è saltato. Stesso destino per un altro programma sulla Premier League, Final Results, per il passo indietro del conduttore Jason Mohammad. La solidarietà si è estesa anche ai calciatori in attività: molti hanno fatto sapere che non avrebbero risposto alle domande della Bbc.

Tante le critiche al provvedimento su Lineker piovute da sportivi e politici che hanno denunciato un attacco alla libertà di espressione. Per la premier scozzese, Nicola Sturgeon, la BBC "sembra sempre cedere alle pressioni politiche della destra". Per la portavoce laburista Yvette Cooper il governo cerca "un capro espiatorio per nascondere i propri fallimenti". E il presentatore tv Piers Morgan ha lamentato che "ora in Gran Bretagna si è passibili di licenziamento per aver espresso un'opinione".