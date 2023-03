Cerca di portare dell'esplosivo in aereo, arrestato in Pennsylvania

Un uomo è stato arrestato dall'Fbi per aver tentato di portare a bordo di un volo commerciale un congegno legato a polvere potenzialmente esplosiva. Mark Muffley, 40 anni, stato arrestato nella sua casa, dopo essere stato individuato qualche ora prima dalle telecamere di sicurezza al Lehigh Valley International Airport, in Pennsylvania. In una sua valigia era stato trovato del materiale esplosivo e un congegno elettronico. Muffley avrebbe dovuto imbarcarsi su un aereo della Allegiant, diretto a Orlando, in Florida.