Champions: tutto annullato, il Tar accoglie il ricorso dell'Eintracht, tifosi in trasferta a Napoli

Tutto annullato. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso del Eintracht Frankfurt Fussball e "per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli e Eintracht Frankfurt" le autorità italiane avevano disposto il "divieto di vendita" dei tagliandi di ingresso al Maradona di Napoli per i residenti in Germania.

I tifosi della squadra tedesca sinora non avevano potuto acquistare biglietto per nessuno dei settori dello stadio, su decisione del ministero dell'Interno per problemi di ordine pubblico. Il Tar ha fissato la trattazione collegiale la camera di consiglio il 4 aprile. Dopo la partita di Champions che si terrà mercoledì prossimo al Maradona, quindi.

La decisione è stata adottata dal quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presidente Maria Abbruzzese. Il ministero dell'Interno aveva vietato la trasferta perché nella partita dell'andata c'erano stati scontri tra i tifosi tedeschi e i napoletani. Sono attesi circa 2.400 tifosi; e oltre mille di questi arriveranno con mezzi propri e saranno difficilmente controllabili. Gli altri utilizzeranno charter e saranno monitorati dalle forze dell'ordine italiane.