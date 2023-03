Chiusure positive: borse indifferenti alla Bce

Chiusure positive per le borse europee, indifferenti alle minute dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce che preannuncia nuovi rialzi dei tassi di interesse. Neppure il dato dell'inflazione dell' eurozona - scesa all'8,5% a febbraio, meno delle attese - ha influenzato i mercati.



Milano termina a +0,30%, Londra +0,37%, Parigi +0,57% e Francoforte +0,15%.



A Piazza Affari oggi il titolo migliore è stato Amplifon (+4%) mentre il più pesante è stato Stm (-3,24%).



Wall Street procede contrastata con il Nasdaq in calo, appesantito da Tesla: il tonfo dell'azione del gruppo di Elon Musk (-4,8%) è effetto della delusione degli analisti, che all'Investor Day si aspettavano la presentazione di un nuovo modello auto più economico. Presentazione che non c'è stata.



Il gas naturale ad Amsterdam procede stabile a 46,75 euro per megawatt/ora, mentre il petrolio è in lieve rialzo anche se il Brent resta ancora sotto gli 85 dollari al barile e il greggio americano sotto i 78 dollari.