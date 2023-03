Ciclismo, fiato sospeso per Filippo Ganna: incidente nelle Fiandre a 15 giorni dalla Parigi-Roubaix

Brutta caduta per Filippo Ganna nella Gand-Wevelgem a soli 15 giorni dalla Parigi-Roubaix. Il ciclista di Verbania, in Piemonte, capitano della Ineos Grenadiers, è stato costretto al ritiro dalla corsa nelle Fiandre quando mancavano 142 chilometri all'arrivo. A causa del maltempo che aveva reso la strada viscida ha perso aderenza ed è scivolato in curva, battendo il ginocchio . Al momento della caduta l'azzurro si trovava nella parte alta del gruppo principale, ma non vi sarebbero stati contatti con altri concorrenti. Pochi minuti dopo l'incidente, che lo aveva allontanato dagli altri corridori, Ganna ha deciso di ritirarsi.

L'azzurro non ha mai amato le condizioni di pista bagnata. “Quando l’asfalto è viscido non mi fido di rischiare e preferisco portare a casa la pelle", ha confidato una volta. Una battuta d'arresto quindi per il ciclista di Verbania che viene dal secondo posto nella Milano-Sanremo e dal decimo nella E3 Saxo Classic. Ancora non si sa se Ganna abbia riportato conseguenze per la caduta, anche se al momento del ritiro appariva dolorante. In ogni caso avrà due settimane per rimettersi, in quanto il 9 aprile prossimo è in programma la Parigi-Roubaix.